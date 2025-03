Othon Bastos revela diagnóstico após passar mal no palco de teatro em SP

Othon Bastos revela qual foi o diagnóstico do médico após ser levado às pressas ao hospital. Ele interrompeu sua peça em São Paulo ao passar mal no palco

O ator Othon Bastos, de 91 anos, deixou seus fãs preocupados na noite de domingo, 30, ao interromper a apresentação de sua peça de teatro, chamada Não Me Entrego, em São Paulo, para ir ao hospital. O artista passou mal no palco e precisou ser levado ao médico para realizar exames. Agora, ele já está melhor e revelou qual foi o diagnóstico.

O artista disse que foi diagnosticado com uma virose . Os médicos também descartaram problemas cardíacos ao realizarem exames específicos. "Entrei no espetáculo já me sentindo muito mal, mas queria fazer porque a recepção em São Paulo está sendo muito carinhosa. Quis tentar fazer de qualquer maneira. Mas no meio não aguentei porque fiquei muito tonto. Fui ao hospital, onde fui muito bem cuidado. Fizeram vários exames, não tinha nada de coração, e disseram que em São Paulo está tendo uma virose que está dando, tonteira, vômito e diarreia. Estou com essa virose", disse ele ao site Quem.

Além disso, ele garantiu que pretende realizar as peças agendadas para esta semana. "Quinta-feira, se Deus quiser, estarei no Teatro Raul Cortez. Agradeço imensamente o carinho das pessoas. Agora estou me sentindo melhor e já estou me preparando para quinta-feira", declarou.

Othon Bastos fez rara aparição com a esposa

O ator Othon Bastos, de 91 anos, foi fotografado ao lado da esposa, a atriz Martha Overbeck, de 86 anos, durante um evento há poucos dias. Os dois fizeram uma rara aparição juntos em público.

Os dois estão juntos há 65 anos. Neste ano, o ator completa 74 anos de carreira na dramaturgia brasileira. Ele é um ícone brasileiro e já esteve em vários trabalhos na TV, cinema e teatro.

Othon Bastos curte a companhia da esposa em evento - Foto: Andy Santana / Brazil News

