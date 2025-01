Sergio Marone se desafia ao retratar religião e sexualidade nos palcos: 'A cara do Brasil'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Sergio Marone dá mais detalhes de seu novo espetáculo e adianta os próximos projetos na carreira

Sergio Marone (43) se prepara para retornar aos palcos com o espetáculo Padre Pinto: a narrativa (re)inventada. Uma história que retrata temas como religião, Intolerância religiosa, sexualidade, e preconceito. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator adianta detalhes da peça e declara: "A cara do Brasil".

O espetáculo sobre a história de Padre Pinto estreia no SESC Pompeia, no dia 24 de janeiro. Na peça, Sergio Marone confessa sobre interpretar Don Camilo Ferrara, papel inspirado em um emissário do Vaticano que veio ao Brasil para dar um parecer sobre a permanência ou expulsão do religioso da igreja.

"Eu faço um personagem que representa todo o conservadorismo da Igreja Católica. Sem dúvida nenhuma é desafiador fazer teatro, de qualquer que seja a temática, mas é muito prazeroso quando você conta uma história tão rica", declara.

Padre Pinto foi um padre da Igreja Católica da cidade de Salvador, capital da Bahia, que ficou conhecido por sua postura crítica aos paradigmas da igreja. Sergio Marone exalta a história do líder religioso e menciona a urgência de retratar este tema no teatro.

"Eu acho que é de extrema importância [esta peça] para os dias que a gente está vivendo. Primeiro, ela é super brasileira, a cara do Brasil, a cara da Bahia. Ela fala de sincretismo religioso, sexualidade, fala de tantas questões que são absolutamente pertinentes para os dias de hoje, que eu acho que ela é uma peça fundamental e icônica já antes de ser lançada. Ela é muito perfeita para os dias de hoje", afirma.

'FAZER TEATRO É SEMPRE UM DESAFIO'

O ator confessa que não é uma tarefa fácil fazer teatro no Brasil, mas reforça que é importante retratar temáticas de pessoas como Padre Pinto. Sergio Marone adianta sobre o espetáculo e garante que a obra retrata bastante a realidade do nosso país.

"Fazer teatro é sempre um desafio no nosso país, ainda mais uma peça com essa temática. É desafiadora sim, mas ela é possível através de leis de incentivo, através de pessoas como o SESC, que tem essa filosofia da importância de falar sobre diversidade e temas que muitas pessoas enxergam como temas polêmicos", revela.

"Um espetáculo de altissímo nível que fala sobre humanidade, a importância de não ter nenhum tipo de discriminação. É uma peça que fala sobre humanidade, generosidade, entrega. As pessoas podem esperar um espetáculo que é a cara do Brasil, grandioso, único e eu acho que vai ser icônico. A gente está falando de um ícone", finaliza o ator Sergio Marone.

Sergio Marone Don Camilo Ferrara na peça que retrata história de Padre Pinto/ Foto: Divulgação/ Luis Ushirobira

