Sergio Marone relembra polêmica após assumir ser ecossexual: 'Foi uma confusão'

Durante o programa Desconecta Rio, da TV CARAS, o ator Sergio Marone dá mais detalhes sobre ecossexualidade e sua relação com o meio ambiente

Sergio Marone (43) é mais um dos convidados do programa Desconecta Rio, da TV CARAS. Conhecido por seus diversos trabalhos na atuação, no ano passado, ele movimentou a web após declarar sua nova orientação sexual. Durante o bate-papo, em clima total de descontração, o ator relembra polêmica após assumir ser ecossexual: "Foi uma confusão".



Para quem não se recorda, Sergio Marone revelou ser ecossexual, o termo é usado para se referir as pessoas que tem uma relação de amor genuíno com o planeta, mas não quer dizer que seja uma atração sexual ou física. O ator relembra como se descobriu ecossexual.

"Me deparei com esse termo na internet, me identifiquei. E nada mais é do que uma pessoa que tem prazer em sentir uma brisa no rosto. Como a gente está aqui agora, nesse barulho do vento gostoso, sentindo esse vento gostoso. Rolar na areia, nadar no mar, pelado ou não. Enfim, essa interação com a natureza te dá prazer? Então você pode se considerar um ecossexual", afirma.

Além de ator, ele também é empresário e tem uma marca chamada Tukano. Sergio menciona que se assumiu ecossexual e utilizou isso como uma forma de 'marketing natural' para promover seus produtos sustentáveis.

"Eu me identifiquei com isso, pensei em trazer para o perfil da Tukano, que é minha marca de produtos cosméticos naturais, veganos e sustentáveis, a gente postou eu me declarando ecossexual e foi uma confusão", declara.

"Dias depois, em uma inauguração de um ponto de vendas na Tukano em São Paulo, um jornalista do Estadão veio me fazer essa pergunta, eu respondi e depois viralizou. Ficou entre os trending topics do Twitter, Google por uma semana esse termo e essa declaração da minha sexualidade. Foi uma jogada de marketing natural, orgânica, verdadeira e que deu muito certo", finaliza.

