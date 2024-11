'O ator trabalha quando o outro está se divertindo', afirma Mateus Solano

Em entrevista à CARAS Brasil, Mateus Solano adianta sobre enredo de seu personagem em longa e revela como concilia tantos projetos na carreira

Mateus Solano (43) é mais um dos grandes nomes que integram o elenco do filme Madame Durocher, que teve a pré-estreia na última segunda-feira, 04. A CARAS Brasil marcou presença no evento e conversou como ator que adiantou sobre o enredo do seu personagem e confessou como concilia tantos projetos em sua rotina: "O ator trabalha quando o outro está se divertindo".

Baseado em fatos reais, o filme Madame Durocher conta a história de uma jovem francesa que, apesar das tragédias pessoais, luta contra o preconceito para se tornar a primeira mulher parteira reconhecida como membro da Academia Nacional de Medicina. O longa está com estreia marcada nos cinemas para quinta-feira, 07.

Na trama, Mateus Solano viverá o professor Hermínio, médico que é contra o trabalho da Madame Durocher, interpretada pela atriz Sandra Corveloni (59). Sem dar muitos detalhes do projeto, o ator adianta o enredo de seu personagem: "Diversão com calhordice".

Mateus Solano confessa que a narrativa do filme representa um Brasil para além do que é retratado, muitas vezes, nos livros de história, mas fala sobre a diversidade do nosso país. O artista reforça a relevância de retratar essa trama nos cinemas.

"Muito importante, não são quaisquer questões, é um Brasil, e uma história do Brasil que vai sendo completada com outras narrativas que a gente não foi educado na escola, então, é muito, muito importante", declara.

'TRABALHA ENQUANTO O OUTRO ESTÁ SE DIVERTINDO'

O ano de 2024 está sendo bastante agitado para Mateus Solano, onde ele encerrou às gravações da novela Elas por Elas, fez uma participação na série Encantado´s, e marcou presença no longa Turma da Mônica Jovem. O ator confessa como concilia tantos projetos em sua vida.

"A falta de rotina que é doida, cada semana é uma coisa diferente, mas tem tempo para tudo sim. Isso é do futuro, presente e do passado [da profissão]. O ator trabalha quando o outro está se divertindo, é uma vida que, às vezes, a gente vai fazer um filme e fica um mês fazendo noturna, ai você vive de noite e dorme de dia. É muito particular", confessa.

Solano adianta que no próximo ano retorna com mais um espetáculo, sempre bem-humorado, ele declara sobre essa volta: "Meu monólogo, O Figurante, estreando aqui em São Paulo no ano que vem, dia 15 de janeiro, uma temporada longa que todo o paulistano vai assistir", finaliza o ator.

