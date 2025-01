Novo visual! José Loreto demora 11 horas para alongar o cabelo

O ator José Loreto surge com novo visual para interpretar Jesus na montagem da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém

O ator José Loreto está com novo visual! O artista apareceu com o cabelo comprido em novas fotos ao se preparar para interpretar Jesus na encenação da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém.

Ele contou que demorou 11 horas para colocar o alongamento no cabelo, já que estava com os fios curtos.

"Ano novo, personagem novo. O desafio é bem maior que meus novos cabelos. Vou interpretar Jesus, na peça Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, o maior teatro a céu aberto do mundo. Ontem foram 11 horas alongando os cabelos com a maravilhosa @nelmaveo no conforto e com a vista mais linda de Copacabana do @fairmontrio e finalizei o dia com as fotos do meu grande amigo @rafapinheirofotografia e moda do meu casca de bala @luisfiod. Já estou em Recife para começar a preparação e gravações para o espetáculo, que acontecerá dos dias 12 a 20 de abril. Aguardo vcs para essa experiência de vida", disse ele.

Momento especial

José Loreto derreteu seus fãs recentemente ao compartilhar em suas redes sociais que acompanhou a filha Bella, de seis anos, na apresentação de balé. Além do ator, os avós, Mariza Freixo e José Loreto Prestes, pais de José Loreto, também estiveram no local.

Na publicação, o ator escreveu: "Sua dança não mente o que seu coração sente. Te amo infinito, minha bailarina!". Os fãs do ator se derreteram no post e parabenizaram a pequena pela apresentação: “Que linda, impecável”, escreveu uma, “Viva, viva Bella”, comentou outro, “Parabéns!! Muito linda essa bailarina”, se derreteu uma terceira.

Vale lembrar que a pequena é fruto de um relacionamento de seis anos entre José Loreto e Débora Nascimento. O relacionamento chegou ao fim em fevereiro de 2019 e foi anunciado ao público através da assessoria de imprensa da atriz.

De férias após o fim da novela No Rancho Fundo, da TV Globo, José Loreto encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novas imagens de sua viagem com a filha, Bella.

