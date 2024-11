José Loreto esbanja elegância com peça de alta joalheria em ensaio de fotos

José Loreto encantou os seguidores ao abrir registros de novo ensaio fotográfico e posar com joia de luxo; saiba qual o valor da peça

Nesta terça-feira, 26, José Loreto arrancou suspiros nas redes sociais ao exibir registros de um ensaio fotográfico. Em seu perfil oficial no Instagram, o ator surgiu usando uma joia de alta joalheria, esbanjando elegância e luxo.

O anel utilizadp pelo artista é de sinete com esmeralda, avaliado em R$ 14.400,00, assinado pela renomada marca de alta joalheria masculina Bormam.

"Sempre que tiver a oportunidade de confundir um curioso, confunda", escreveu Loreto na legenda da publicação.

Nos comentários, choveram elogios dos internautas. "Zero defeitos nesse homem", ressaltou um fã. "Lindo demais", disse outro. "Quanta beleza!", declarou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por José Loreto (@joseloreto)

No início do mês, foi ao ar o último capítulo da novela das seis, 'No Rancho Fundo', da Globo, e José Loreto usou as redes sociais para se despedir do folhetim e de seu personagem, Marcelo Gouveia. "Não tenho palavras para agradecer essa novela e os envolvidos!!!", começou.

"Fui feliz demais e assim continuarei graças aos aprendizados e momentos que vivi com vocês!! Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado… eternamente obrigado!", finalizou Loreto.

José Loreto curte passeio na praia com a filha

De férias após o fim da novela 'No Rancho Fundo', da TV Globo, José Loreto encantou os seguidores das redes sociais na última segunda-feira, 18, ao compartilhar novas imagens de sua viagem com a filha, Bella, de seis anos.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ator, que está em Alagoas, surgiu curtindo o dia em uma praia com a herdeira. Nos cliques, os dois aparecem andando de mãos dadas na areia e também na beira do mar, além disso, o papai também surgiu sentado com Bella, ganhando beijos na bochecha.

"No paraíso… eu com ela...", escreveu Loreto na legenda da publicação, recebendo comentários dos internautas. "Ela é tão linda", disse uma seguidora. "Perfeição", afirmou outra. "Que lindos", falou uma fã.

Vale lembrar que Bella é fruto do relacionamento de José Loreto com Débora Nascimento. O relacionamento chegou ao fim em fevereiro de 2019 e foi anunciado ao público através da assessoria de imprensa da atriz.