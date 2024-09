Nany People rebate críticas na internet: 'Não vou dar à luz para quem está no umbral'

Em entrevista à CARAS Brasil, a humorista Nany People confessa como lida com as críticas na internet e fala sobre cancelamento

Para a comediante Nany People (59): 'Amor e humor nunca saem de moda'. Sempre afiada nas respostas e muito bem-humorada, ela é conhecida por uma carreira de respeito na comédia, mas apesar da trajetória, a artista não é isenta de comentários negativos sobre sua forma de provocar humor. Em entrevista à CARAS Brasil, ela rebate essas críticas e fala sobre cancelamento na internet: "Não vou dar à luz para quem está no umbral".

Nany People reforça que não está atenta com os comentários negativos sobre sua forma de humor. Pelo contrário, ela ainda usa da comédia para declarar que já nasceu cancelada e avalia sobre as críticas que recebe.

"A pessoa está tentando chamar atenção na internet para ver se existe. Eu olho e penso: 'nem vou responder'. Eu não vou dar à luz para quem está no umbral. Eu já nasci cancelada, querido. Eu sou uma pessoa que nasci predisposta, supostamente, para ser cancelada", declara.

A humorista confessa que não se preocupa com os comentários negativos sobre sua forma de humor porque é muito bem resolvida e focada em seu trabalho! Nany People menciona que muitas pessoas que a criticam nem sabem de sua trajetória profissional.

"Você tem que entender que aceitação do outro é você quem tem que trabalhar isso. Esse cancelamento da internet hoje em dia, é uma coisa [que eu me pergunto] quem está falando? O que está falando? Por quê? [Você vai ver] a pessoa não leu teu livro".

Muito verdadeira, Nany People afirma que seus seguidores nas redes sociais a acompanham por conta de toda sua trajetória de vida. Por isso, ela se mantém fiel a sua essência e compartilha que não dá ouvidos para o cancelamento virtual.

"Só tem medo de cancelamento quem depende dos seguidores [...] mas quem me segue, segue porque sabe da minha história, do meu currículo, do meu trabalho e da maneira de não levar desaforo para cama! Eu não gostei, não engulo e não ponho na boca", finaliza.

'MEU COMPROMISSO É COM O TEATRO!'

Essa afirmação é da Nany People que está em cartaz no Teatro Gazeta, com o espetáculo Como Salvar Um Casamento. A peça encerra temporada nesta quinta-feira, 26, e depois retorna, em São Paulo, no dia 24 de outubro, no Teatro Fernando Torres.

"É disso que eu me orgulho, não tenho nenhum B.O, desafeto, escândalos, nada. A Nany da Praça é Nossa, A Nany do Mion, da Hebe é a [mesma] Nany People. Eu nunca mudei minha estratégia. Eu sou movida à intuição, eu não faço nada que vai contra o que eu quero. Sou eu quem falo tudo. O meu compromisso é com o teatro, com o palco!",confira entrevista completa.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE NANY PEOPLE NAS REDES SOCIAIS: