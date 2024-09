Nany People marca seu império nos palcos com vida dedicada à arte: 'Eu nunca mudei'

Em entrevista à CARAS Brasil, Nany People detalha sobre seu espetáculo 'Como salvar um casamento' e analisa jornada na arte

Com mais de 30 anos de carreira, Nany People (59) segue devotando sua vida ao teatro e garante que mantém a mesma essência desde o início de sua trajetória nos palcos. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista fala sobre seu império na arte e declara: "Eu nunca mudei!"

Nany People está em cartaz no Teatro Gazeta, com o espetáculo Como Salvar Um Casamento. A peça encerra temporada nesta quinta-feira, 26 e depois retorna, em São Paulo, no dia 24 de outubro, no Teatro Fernando Torres.

Com 30 anos de televisão e 50 anos de uma vida dedica aos palcos, a atriz se orgulha de toda sua trajetória na arte. Sempre bem-humorada, Nany People reforça sua paixão pelo teatro e declara que mantém fiel aos seus ideais ao longo de toda sua carreira profissional.

"É disso que eu me orgulho, não tenho nenhum B.O, desafeto, escândalos, nada. A Nany da Praça é Nossa, A Nany do Mion, da Hebe é a [mesma] Nany People. Eu nunca mudei minha estratégia. Eu sou movida à intuição, eu não faço nada que vai contra o que eu quero. Sou eu quem falo tudo. O meu compromisso é com o teatro, com o palco!", declara.

'NUNCA SAEM DE MODA'

A obra original de Como Salvar Um Casamento fez um grande sucesso e rodou todo o país há 15 anos. Agora, repaginada, tornou-se um monólogo dinâmico, divertido, inteligente e com o “jeitinho Nany de ser”. Nele, são abordadas novas nuances sobre o amor, como os relacionamentos em todas as suas formas e o protagonismo das mulheres.

Nany analisa as transformações no espetáculo ao longo dos anos: "Amor e humor nunca saem de moda, são libertadoras. A primeira leitura desse texto, em 2017, era muito heteronormativa. Agora não, ele é plural".

"Era uma visão muito unilateral da mulher sobre o homem. Hoje não, tudo hoje em dia é casamento [...] A gente faz essa leitura divertida de como é hoje em dia, com todas essas variações. Casamento é química, é matemática", finaliza.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE NANY PEOPLE NAS REDES SOCIAIS: