Nany People vira conselheira amorosa nos palcos e dá pitacos ao público: 'Aula de amor com humor'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz e humorista Nany People conta que responderá dúvidas da plateia sobre vida a dois, ao final de novo espetáculo

Os relacionamentos amorosos são divididos por ciclos, e uma parte deles é pontuada por brigas, problemas, diferenças e momentos difíceis, que colocam à prova o amor, a cumplicidade e a vontade de ficar juntos. Mas driblá-los é possível, sim! Quem garante é a atriz e humorista Nany People (59), que dará conselhos práticos aos casais em crise, com muita irreverência e bom humor, após apresentação da nova temporada do espetáculo Como Salvar Um Casamento, que estreia em 5 de setembro, em São Paulo. "Aulas de amor com humor", garante a artista, em entrevista à CARAS Brasil.

Nany vai responder conselhos amorosos – anônimos ou não – da plateia. Quem for assisti-la no teatro, vai poder deixar uma pergunta em uma caixinha. A atriz vai ler as dúvidas e opinar ao final do monólogo, que terá meia-entrada para todo o público. “Duas coisas nunca saem de moda – embora a inteligência artificial queira provar o contrário: o amor e a necessidade de se divertir. Duas necessidades que a gente tem são amar e se divertir. E aí, a gente junta esses dois ingredientes num só evento, e dá tudo de bom. Primeiro, vamos falar sobre amor em Como Salvar Um Casamento, que é um espetáculo divertido, uma aula de amor com humor”, destaca.

“E mais, em temporada popular, tornando o teatro acessível para todo mundo, um teatro na avenida mais famosa do Brasil, um teatro que fica no meio de São Paulo, com preço popular, para a gente fazer com que as pessoas possam ir ao teatro. Então, a gente está literalmente apostando com dois ingredientes muito importantes: a necessidade de amar e se divertir. Estou muito feliz por isso”, completa Nany, que na produção interpreta uma coach de relacionamentos, pronta para dar pitacos sobre a vida a dois.

A obra original fez um grande sucesso e rodou todo o país há 15 anos. Agora, repaginada, tornou-se um monólogo dinâmico, divertido, inteligente e com o “jeitinho Nany de ser”. Nele, são abordadas novas nuances sobre o amor, como os relacionamentos em todas as suas formas e o protagonismo das mulheres.

“Quando o texto foi escrito pelo Bruno Motta, ele foi inspirado na separação dos meus irmãos. Hoje, eles estão casados de novo, e nesse período, muitos amigos também se casaram e se separaram. Nesta observação da vida a dois, vejo que muitas situações são as mesmas e que muitas perguntas continuam sem respostas. A ideia foi, então, aproveitar essa vibe de palestrante motivacional que está tão na moda, e trazer esses e novos questionamentos sobre as relações amorosas para o palco”, ressalta Nany, que é jurada fixa do quadro Caldeirola, do Caldeirão com Mion, prorama da TV Globo.

Com texto de Bruno Motta e Daniel Alves, o espetáculo Como Salvar Um Casamento estreia no dia 5 de setembro, no Teatro Gazeta, com meia-entrada para todos. A temporada vai até o dia 26. Depois, reestreia no Teatro Fernando Torres, onde ficará em cartaz dos dias 24 de outubro a 14 de novembro, sempre às quintas-feiras, às 20h.