Aguinaldo Silva na Globo? O que esperar da próxima novela do autor

Prestes a retornar para a TV Globo, Aguinaldo Silva deve relembrar sucesso do passado em nova trama com personagens fortes e dilemas familiares

Parece que Aguinaldo Silva está se preparando para retornar para a TV Globo com mais uma aposta para o horário das 21h. O autor teria recebido o aval da emissora carioca para escrever os primeiros capítulos da nova novela, que será protagonizada por três mulheres fortes.

Intitulada como Três Graças, a novela abordará a história de uma família composta por mulheres que dividem o mesmo drama: criaram seus filhos sem apoio de homens. Apesar de nada confirmado, o burburinho já tem tomado conta dos bastidores e levantado a possibilidade da trama furar a fila de produções, que já tem Walcyr Carrasco e Gloria Perez para os próximos anos.

MAS, AFINAL, O QUE ESPERAR DA NOVA NOVELA DE AGUINALDO SILVA?

Lembrado por assinar produções de grandes sucessos na TV Globo, Aguinaldo teria como missão levantar o horário das 21h da emissora, que nós últimos anos tem passado por uma crise de audiência. Com o fracasso de Renascer e baixa repercussão de Mania de Você, o sinal de alerta já foi ligado na empresa.

Entre os admiradores do autor, acredita-se que ele deve se inspirar em projetos do passado que deram retorno positivo à Globo como Senhora do Destino, Fina Estampa e Império, que causou uma verdadeira comoção nacional com suas histórias repletas de popularidade, além de protagonistas com trajetórias impactantes.

Prova disso o respaldo que o escritor tem na emissora, visto que teve dois de seu sucesso recentes, Fina Estampa e Império, reexibidos especialmente em horário nobre durante a pandemia de COVID-19.

Embora sua último folhetim na Globo, O Sétimo Guardião, de 2018, não tenha agradado muitas pessoas, Aguinaldo acumula acertos em seu currículo e é responsável por projetos conhecidos por suas tramas envolventes ou por sua linguagem popular.

Vilãs memoráveis também fazem parte da história do autor, mostrando que ele sabe criar personagens complexas femininas, que muitas vezes roubam a cena e se tornam ainda mais aclamadas do que as protagonistas. A exemplo temos Perpétua de Tieta, Nazaré de Senhora do Destino e Silvia, de Duas Caras. Esta última, inclusive, até os dias atuais segue rendendo memes para os internautas apaixonados por novelas.

Com mais de quatro décadas de colaboração com a Globo e alta repercussão, não há dúvidas que esse retorno de Aguinaldo a grade regular da emissora seja marcada por dilemas morais, elenco de peso e, claro, conflitos familiares para o público de casa comentar muito nas rodas de debate.