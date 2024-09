Isabelle Drummond revela ter enfrentado assédio na carreira: ‘Medo de falar’

De volta aos palcos, Isabelle Drummond reflete sobre desafios como assédio e abuso de poder ao longo de sua carreira; confira o relato

Isabelle Drummond está de volta aos palcos para reviver a personagem 'Tina', da ‘Turma da Mônica’, abordando o tema do assédio em um novo projeto com Mauricio de Sousa. Fora dos palcos, a atriz abriu o coração sobre os desafios que enfrentou ao longo de sua carreira e revelou que também foi vítima de perseguição, assédio e abuso de poder.

Em entrevista a Júlia Andrade, da Quem, Isabelle comentou sobre seu retorno após alguns anos afastada e destacou que está em busca de projetos mais autorais e com funções sociais. Foi essa motivação que a levou a aceitar participar da peça de teatro, que abordará o tema do assédio, como uma forma de colocar o assunto em pauta.

"Quando falou que seria sobre assédio, sobretudo, me conectou com o projeto. Acho que o artista está sempre meio conectado e tem essa necessidade de fazer parte dos movimentos sociais, dar voz, trazer reflexão. Hoje, mais do que nunca, quero dar voz a causas que acredito, ser uma ponte, uma ferramenta, para questões sociais", disse.

Além da função social, Drummond também se conectou com a temática por experiências pessoais: "[O assédio] É um assunto que atravessa todas as mulheres e a mim particularmente muito, porque sempre fui muito independente desde cedo, queria andar sozinha, queria me descobrir", afirmou a artista, que ressaltou alguns dos desafios enfrentados por ser mulher.

"Fui aprendendo a lidar com muito preconceito, tipos de assédio e perseguição. Até mesmo no ambiente de trabalho, muita opressão, muito abuso de poder e a mulher tende a imprimir como se fosse mais frágil. É mais propício esse tipo de atitude com mulher do que com homem, mesmo criança, adolescente, qualquer idade, é mais propício mesmo”, ela refletiu.

Na sequência, Isabella relembrou o início da carreira, ainda na infância: "Hoje, a gente consegue perceber mais. Mas, nos anos 2000, quando comecei a trabalhar, não se dava nome a esse tipo de comportamento. Muitas coisas foram expostas 10, 15 anos depois. É autoritarismo, abuso de poder, assédios no ambiente de trabalho", completou.

“A gente tinha medo de falar, porque as estruturas eram tão maiores do que nós e nós não tínhamos essa liberdade. A tecnologia trouxe uma voz para isso, ajudou nesse ponto da exposição, de você gravar rápido, pegar e expor uma situação, como o caso da Tina. Acho que a gente tem mais ferramentas para se defender hoje”, a atriz falou sobre a peça.

Vale lembrar que Isabelle Drummond estreou nas telinhas aos seis anos, quando participou do Sítio do Picapau Amarelo. Após crescer diante dos olhos do público, a atriz decidiu se afastar das novelas desde 2019, quando atuou em Verão 90. Hoje, ela se dedica a outros projetos, incluindo trabalhos no cinema e por trás das câmeras.

Isabelle Drummond explica seu afastamento da TV:

Em recente reflexão durante entrevista no Jornal O Globo, Isabelle Drummond contou sobre a nova fase de sua vida, na qual está explorando outros tipos de arte, fora da televisão. Distante dos folhetins há cinco anos, a artista também compartilhou o seu pensamento e revelou se exste a possibilidade de voltar a atuar em novelas no futuro.