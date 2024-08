Isabelle Drummond explica seu afastamento da TV nos últimos anos

No ar na reprise de Cheias de Charme, a atriz Isabelle Drummond reflete sobre a ausência de novos trabalhos na TV

A atriz Isabelle Drummond está longe das novelas desde 2019, quando atuou em Verão 90. Atualmente, ela pode ser vista na reprise de Cheias de Charme no horário da edição especial na Globo. Com isso, a artista sempre é questionada sobre o motivo de sua ausência em novos trabalhos na TV e ela resolveu abrir o jogo.

Em uma reflexão durante entrevista no Jornal O Globo, Drummond contou sobre a nova fase de sua vida, na qual está explorando outros tipos de arte, como trabalhos no cinema e por trás das câmeras. "Passei a sentir falta, nos trabalhos para os quais fui convidada, de poder acrescentar minha visão de mundo e meu lugar de mulher. Comecei a pensar algumas coisas, e daí saíram estes primeiros projetos. Tenho outros em desenvolvimento. Quero dar voz a histórias que me atravessam. Tudo isso toma tempo. Tive que parar um pouco em alguns períodos. Para fazer cinema no Brasil você precisa se dedicar. Filme é como uma empresa", disse ela.

Então, a jovem completou o seu pensamento sobre a possibilidade de voltar para as novelas. "Tudo depende do projeto, do momento. Eu sou uma atriz, eu me movo como atriz também. Depende de as coisas casarem. Não posso dizer que vai ser assim ou assado", afirmou.

