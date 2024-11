Isabella Santoni celebra as sessões lotadas de ‘O Cravo e a Rosa’

A atriz Isabella Santoni é a protagonista da peça ‘O Cravo e a Rosa’ e celebra o sucesso do espetáculo: ‘Muito emocionante'

A atriz Isabella Santoni é a protagonista da peça O Cravo e a Rosa, inspirada na novela da Globo, e está radiante com a plateia lotada no espetáculo. A montagem teve sessões esgotadas no Rio de Janeiro e, agora, segue para outras cidades no estado com o mesmo sucesso.

"É emocionante entrar para ver o mapa de assentos no site e quase tudo lotado! Ver a resposta do público nas diferentes praças tem sido muito emocionante. A energia nas sessões é única, para mim, que já fiz outras peças mas atuei muito mais na TV, ainda dá frio na barriga e uma satisfação toda vez que ouço uma gargalhada da plateia, ou as pessoas entretidas nos olhando, o teatro é revigorante pro ator, e uma oportunidade de conexão com aqueles que nos assistem. É um privilégio viver isso numa peça tão gostosa e que tem me dado grandes alegrias", disse ela.

No próximo final de semana, o espetáculo estará em Petrópolis e encerrará a temporada de 2024 em São José dos Campos no período de 22 a 24 de novembro.

Além de estar no teatro, Santoni também pode ser vista na série Dom, do Prime Video, e em A Divisão, do Globoplay.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Santoni (@isabellasantoni)

Parceria

A atriz Isabella Santoni está radiante com seu novo desafio profissional. Ela interpreta a protagonista da adaptação teatral de O Cravo e a Rosa, novela que fez sucesso na Globo. O espetáculo está em cartaz no Rio de Janeiro e a artista teve a chance de reencontrar um antigo colega de trabalho nos bastidores do novo projeto.

Isabella voltou a trabalhar com o ator Marcelo Faria, que assumiu a direção de produção do espetáculo. No passado, os dois trabalharam juntos em Malhação - Sonhos, da Globo, exibida há cerca de 10 anos. Agora, eles curtem a parceria no novo cenário profissional. "Foi uma grata surpresa não apenas receber o convite para voltar aos palcos num papel tão icônico, mas voltar a trabalhar com o Marcelo, que esteve ao meu lado na minha estreia na TV, quando vivi a Karina em Malhação e ele interpretava o vilão, Lobão. Hoje, ele não está atuando comigo, mas está na direção de produção do espetáculo. É um profissional por quem tenho profunda admiração e, mais importante que isso, se tornou um amigo", disse ela à CARAS Digital.