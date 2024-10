Isabella Santoni celebra reencontro com Marcelo Faria no trabalho

Depois de trabalharem juntos em Malhação - Sonhos, Isabella Santoni e Marcelo Faria se reencontram no teatro e ela celebra a amizade deles

A atriz Isabella Santoni está radiante com seu novo desafio profissional. Ela interpreta a protagonista da adaptação teatral de O Cravo e a Rosa, novela que fez sucesso na Globo. O espetáculo está em cartaz no Rio de Janeiro e a artista teve a chance de reencontrar um antigo colega de trabalho nos bastidores do novo projeto.

Isabella voltou a trabalhar com o ator Marcelo Faria, que assumiu a direção de produção do espetáculo. No passado, os dois trabalharam juntos em Malhação - Sonhos, da Globo, exibida há cerca de 10 anos. Agora, eles curtem a parceria no novo cenário profissional. "Foi uma grata surpresa não apenas receber o convite para voltar aos palcos num papel tão icônico, mas voltar a trabalhar com o Marcelo, que esteve ao meu lado na minha estreia na TV, quando vivi a Karina em Malhação e ele interpretava o vilão, Lobão. Hoje, ele não está atuando comigo, mas está na direção de produção do espetáculo. É um profissional por quem tenho profunda admiração e, mais importante que isso, se tornou um amigo", disse ela à CARAS Digital.

O espetáculo O Cravo e a Rosa está em cartaz no Teatro Prio, na Gávea, Rio de Janeiro, até 27 de outubro. Após essa temporada, em novembro, o espetáculo passará pela Sala Nelson Pereira dos Santos, em Niterói, nos dias 2 e 3; pelo Teatro GACEMSS, em Volta Redonda, nos dias 8 e 9; pelo Teatro Imperial, em Petrópolis, nos dias 16 e 17; e pelo Teatro Colinas, em São José dos Campos, de 22 a 24.

Posteriormente, eles seguirão para metrópoles como São Paulo, Belo Horizonte e Salvador.

Isabella Santoni se declara no aniversário do marido

Isabella Santoni usou as redes sociais para se declarar para o marido, o empresário Henrique Blecher. Ele completou mais um ano de vida no dia 24 de julho e a atriz fez questão de homenageá-lo.

"Hoje é o dia do grande amor da minha vida! Dia que Deus colocou no mundo minha chama gêmea. E ela não veio de um jeito comum… Veio me desafiando, me revirando, me convidando a viver o amor com entrega, colocando luz em todas as minhas feridas e me mostrando que é possível amar se mostrando inteiramente ao outro", disse ela no começo do post.

Depois, Isabella fez um agradecimento ao amado. "Quero te agradecer por ter me achado e por ser esse homem tão intenso! O homem com a maior coragem que eu já vi, com honra, palavra, com uma compreensão da vida tão profunda e tão densa que me ensina todo dia um pouco mais sobre a existência. Você é indescritível! Só convivendo pra ter noção da potência que você é. Te amo e te admiro! Da sua mulher, sua parceira de vida, sua melhor amiga", completou ela.