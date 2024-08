Novo visual! Isabella Santoni impressiona ao surgir ruiva; veja fotos

Arrasou! A atriz Isabella Santoni deixou o loiro de lado e apostou em fios avermelhados para uma nova fase na carreira profissional

A atriz Isabella Santoni surpreendeu os seguidores na quarta-feira, 7, ao compartilhar em suas redes sociais a mudança radical realizada nas madeixas. Desta vez, a famosa, que surgiu com os fios mais escuros recentemente, deixou o cabelo loiro de lado e apostou no ruivo.

A novidade veio junto com um novo desafio na carreira profissional de Isabella, que interpretará uma personagem especial no teatro em breve. No próximo mês, a artista estreia no Rio de Janeiro como Catarina, protagonista do espetáculo 'O Cravo e a Rosa'.

Em seu Instagram oficial, Isabella Santoni recebeu diversos elogios após revelar o novo visual em novas fotos. Usando um look azul e uma bolsa de grife da Prada, ela esbanjou beleza com os fios avermelhados.

"Linda, linda, sempre linda!", declarou uma seguidora. "Que mulher perfeita", disse outra. "Sempre belíssima!", comentou uma terceira. Vale lembrar que a peça estrelada por Isabella Santoni se trata de uma adaptação da novela de mesmo nome de Walcyr Carrasco, sucesso na TV Globo nos anos 2000.

Confira o novo visual de Isabella Santoni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Santoni (@isabellasantoni)

Isabella Santoni se declara no aniversário do marido

Isabella Santoni usou as redes sociais para se declarar para o marido, o empresário Henrique Blecher. Ele completou mais um ano de vida no dia 24 de julho e a atriz fez questão de homenageá-lo.

"Hoje é o dia do grande amor da minha vida! Dia que Deus colocou no mundo minha chama gêmea. E ela não veio de um jeito comum… Veio me desafiando, me revirando, me convidando a viver o amor com entrega, colocando luz em todas as minhas feridas e me mostrando que é possível amar se mostrando inteiramente ao outro", disse ela no começo do post.

Depois, Isabella fez um agradecimento ao amado. "Quero te agradecer por ter me achado e por ser esse homem tão intenso! O homem com a maior coragem que eu já vi, com honra, palavra, com uma compreensão da vida tão profunda e tão densa que me ensina todo dia um pouco mais sobre a existência. Você é indescritível! Só convivendo pra ter noção da potência que você é. Te amo e te admiro! Da sua mulher, sua parceira de vida, sua melhor amiga", completou ela.