Bianca Rinaldi encara maturidade nos palcos: 'Não acho fácil envelhecer'

A atriz Bianca Rinaldi (49) se prepara para mais um projeto em sua carreira e marca presença nos palcos com o espetáculo Casa, Comida e Alma Lavada. São mais de três décadas dedicadas à arte. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz dá detalhes da nova peça e confessa sobre maturidade: "Não acho fácil envelhecer".

Bianca Rinaldi e Junno Andrade (60) são os protagonistas do novo espetáculo. A estreia está marcada para o dia 14 de setembro, no Teatro Fashion Mall, no Rio de Janeiro, aos sábados e domingos. E também uma única apresentação no dia 13 de setembro, em Niterói, no Teatro Eduardo Kraichete.

Na trama, Bianca interpreta Tânia Mara, segundo a atriz, sua personagem é: "Uma mulher questionadora, que busca resgatar o brilho na sua relação com Luiz Alberto (Junno Andrade). Uma mulher atual, que tem a sua independência e sabe muito bem se posicionar dentro dessa relação".

Entre tantos assuntos, a peça aborda sobre relacionamento, casamento e as dificuldades da vida de casados. Bianca Rinaldi avalia que é importante representar esses temas nos palcos, pois muitas pessoas se identificam com o tema.

"Acho importante abordar relações, abrir esse debate e sentir a reação do público na identificação ou na indignação com as personagens. Para se manter um casamento saudável é preciso de muito diálogo, muita escuta, muito respeito. E o que Tânia Mara e Luiz Alberto fazem é isso, dialogar de uma forma saudável", declara.

FASE DE MUITOS QUESTIONAMENTOS

Neste ano, a atriz celebra seus 50 anos de idade. Bianca confessa que essa fase de sua vida está sendo de muitos questionamentos, mas reforça que está muito feliz em poder alcançar a maturidade com saúde.

"Nossa…. Muitos questionamentos. Ando um pouco melancolia e, ao mesmo tempo, muito grata por estar para completar 50 anos com uma saúde de ferro. Saúde é tudo na vida, agradeço a Deus todos os dias por acordar com a saúde plena", confessa.

"Agora, não acho fácil envelhecer, preciso trabalhar muito a minha cabeça, pois é preciso se acostumar com as mudanças do corpo físico, entender qual o seu lugar no mercado de trabalho e reavivar meus sonhos e desejos", complementa.

Bianca Rinaldi começou sua carreira artística muito jovem e foi conquistando seu lugar no audiovisual aos poucos. Com uma trajetória consolidada, ela garante que é um privilégio poder envelhecer em frente às câmeras.

"Só vejo pontos positivos, graças a Deus! Já faço parte de duas gerações, um privilégio. Agora, tenho mãe e pais que eram crianças e hoje já estão com seus filhos, indo me ver no teatro, acompanhando as minhas novelas. Eu ganho homenagens de pais que colocam o nome Bianca em suas filhas, é tudo muito lindo e emocionante", finaliza.

