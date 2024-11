Criador de Chaves deixou mensagem para o Brasil dois dias antes de morrer há 10 anos

Nesta quinta-feira, 28, faz 10 anos da morte de Roberto Gómez Bolaños, criador de Chaves; relembre mensagem para o Brasil

Nesta quinta-feira, 28, faz 10 anos da morte de Roberto Gómez Bolaños, criador dos seriados Chavese Chapolin. O responsável pelas frases “ninguém tem paciência comigo” e “não contavam com a minha astúcia", morreu aos 85 anos e teve uma interação por mensagem no X/Twitter, dois dias antes de sua morte.

Na ocasião, Bolaños respondeu a uma fã brasileira com a seguinte mensagem: “Todo mi amor, para Brasil". Na sequência, a internauta agradeceu a resposta emocionada: “O Chaves me respondeu!! Que emoção!!”

@mariabrasarg Todo mi amor, para Brasil. — Roberto G. Bolaños (@ChespiritoRGB) November 26, 2014

Despedida

Após a morte do artista, o elenco de Chaves prestou depoimentos se despedindo do amigo: “Estou em estado de choque. Não pensei que me fosse afetar tanto. Meu telefone não para de tocar. Um abraço compartilhado com milhões de pessoas do mundo. Vou lembrar dele sempre com sorriso e com ânimo. Temos que agradecer a Deus. Seu bom humor é a maior lembrança.", disse Edgar Vivar, intérprete do senhor Barriga, à rede de TV mexicana Televisa.

No X/Twitter ele escreveu: "Roberto, você não vai, permanece em meu coração e em todos os corações de tantos a quem fez feliz. Adeus Chaves para sempre".

Maria Antonieta de Las Nieves, a Chiquinha, também prestou sua homenagem: "Obrigado por fazer tanta gente feliz e por todos os momentos maravilhosos que compartilhamos no grupo. Descanse em paz, Roberto".

"Foi um bom companheiro, amigo, irmão e um dos melhores escritores dos últimos tempos no México", disse o professor Girafales, interpretado por Ruben Aguirre.

O programa mais visto da televisão mexicana

Segundo a Televisa, a série Chaves foi o programa mais visto da televisão mexicana e foi dublado em 50 idiomas. O enorme sucesso que ultrapassou gerações foi fruto de total dedicação de Bolaños e todos os atores envolvidos: “Talvez o meu mérito foi conseguir, sem tentar, abordar um ambiente que existe no mundo inteiro.”, explicou o intérprete de Chaves em uma entrevista à agência de notícias Reuters, em certa ocasião. Ao tentar explicar o que ele achava que teria sido decisivo para tamanho sucesso, ele respondeu: “Trabalhei muito neste personagem, que tem qualidade (...) mas a resposta exata eu não sei".

Carreira

Conhecido também como Chespirito, apelido retirado do dramaturgo William Shakespeare, Bolaños morou em Cancún, no México, com a esposa Florinda Meza, que viveu a Dona Florinda da série.

Foto: Divulgação/El País

O artista era formado em engenharia, praticava boxe e começou a carreira artística após trabalhar com publicidade e se aproximar de trabalhos de roteiros. Em 1968, iniciou a carreira de ator, na emissora TIM, e na década de 1970, passou a ficar conhecido pelas séries Chespirito, Chapolin e Chaves.