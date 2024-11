Marido de influenciadora que morreu em enchente relata pânico durante tragédia

A influenciadora Jeniffer Soares faleceu após ser arrastada por uma enxurrada em Uberlândia, Minas Gerais; marido desabafa sobre perda

A influenciadora digital Jeniffer Soares Martins, mais conhecida como Jhei Soares, faleceu na madrugada do último domingo, 24, em Uberlândia, Minas Gerais, em uma enchente causada pela forte chuva. A jovem estava ao lado do marido, Wallison Silva Lima, quando foi arrastada pela enxurrada.

Agora, o companheiro de Jeniffer falou pela primeira vez sobre a tragédia que a vitimou. Em entrevista ao programa 'Balanço Geral Tarde', da TV Paranaíba, afiliada da Record TV, Wallisson contou como o incidente aconteceu e relatou momento de pânico durante o ocorrido.

O casal estava em um veículo quando a enxurrada os surpreendeu e, por isso, decidiram sair do carro. "Eu entrei em pânico e ela sempre falando ‘amor, calma, nós vamos sair daqui’. Um vidro do carro estourou e nós saímos, ficamos com medo da água cobrir e morrermos afogados, por isso saímos", recordou ele.

Em seguida, Wallison Silva relatou que outros automóveis acabaram colidindo e arrastaram seu veículo. "Só lembro do carro bater nela, ela ir para o meio e eu para o canto. Tentei segurar em dois lugares, a água estava tão forte que arrancou minha roupa. Consegui sair da água mas não a via, pensei em pular de novo para procurá-la", disse ele, explicando que pediu ajuda a outro casal que passava pelo local para encontrar Jeniffer.

O corpo da jovem de 28 anos foi encontrado pela mulher que se prontificou a ajudar Wallisson. "Era uma menina perfeita. Minha alma gêmea. Ela me consertou, mudou a minha vida. Vou carregá-la para sempre comigo. Minha alma gêmea era ela. Nós vivemos altos e baixos, conquistamos tudo. Ela era, não. Ela é perfeita. É meu tudo", desabafou o marido da influenciadora, com quem estava junto há 14 anos.

