Xuxa reflete sobre como seria ter um programa infantil nos dias de hoje: ‘Posso arriscar’

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, Xuxa Meneghel reflete sobre como seria um programa infantil apresentado por ela hoje, na TV aberta

Xuxa Meneghel (61) é considerada uma das maiores apresentadoras da história da televisão brasileira, sendo um fenômeno da cultura pop. Ficou famosa por apresentar o Xou da Xuxa na TV Globo, nas décadas de 1980 e 1990, e conquistou uma verdadeira legião de fãs que a admiram até hoje. Esses "antigos baixinhos", que se tornaram "altinhos" - como diz carinhosamente a própria comunicadora - sonham com a volta dos programas infantis comandados por ela. Muitos imaginam seus filhos em frente à TV admirando a loira como eles mesmos faziam no passado. Sobre isso, a mãe de Sasha Meneghel (26) fala, em entrevista exclusiva à Revista CARAS.

Questionada se existisse a chance de fazer um programa infantil hoje, na TV aberta, como seria, Xuxa reflete: “Não tenho ideia, porque não sei o que a criança hoje gosta de consumir, ver e ouvir. Aliás, acho, ninguém sabe. A criança quer celular na mão… Posso arriscar a dizer que imagino o que as mães poderiam colocar para as crianças verem: algo musical, alegre, divertido, educativo…”.

ESTREIA DE XUXA NA TV

Xuxa era uma modelo de sucesso quando estreou na TV, em 1983, após ter sido convidada pelo diretor Maurício Sherman (1931-2019) para apresentar o Clube da Criança, na extinta Rede Manchete. O programa ia ao ar das 17h às 19h e apresentava brincadeiras como estourar bolas, cabo-de-guerra, jogo dos pratos, pular corda e maquiagem.

A apresentadora novata tinha 20 anos na ocasião. O formato do programa era parecido com o Xou da Xuxa e intercalava a exibição de desenhos animados com brincadeiras e shows musicais. Além de Xuxa, apresentaram a atração nomes como Angélica, Mylla Christie, Patrícia Kiss (Pat Beijo à época) e Debby Lagranha.

A partir de 1986, até 1992, a loira apresentou o Xou da Xuxa na TV Globo. O programa foi um sucesso de audiência e se tornou uma franquia, sendo exportado para outros países. Xuxa também comandou outras atrações como: Planeta Xuxa, voltado para adolescentes, de 1997 a 2002; e TV Xuxa, que estreou em 2005 e foi encerrado em 2014.

A apresentadora foi uma das principais figuras da cultura popular brasileira nas décadas de 1980 e 1990. Seu nome se tornou uma marca, com sucesso de vendas de bonecas, brinquedos, gibis e discos.

Xuxa estreou no Clube da Criança, na extinta Rede Manchete, em 1983 - Foto: Divulgação

Sucesso da década de 1980, o Xou da Xuxa foi exibido pela TV Globo - Divulgação

XUXA SÓ PARA BAIXINHOS

Vem novidades por aí! Xuxa Meneghel vai retomar o XSPB (Xuxa Só para Baixinhos) este ano. A sequência de álbuns infantis, que foi uma verdadeira febre nos anos 2000, contará com músicas inéditas e efeitos especiais. A novidade é confirmada na entrevista exclusiva à Revista CARAS.

A apresentadora vai presentear os fãs saudosos ao mesclar novas letras com aprendizados, fantasia e diversão. Ela também almeja conquistar sua terceira estatueta do Grammy Latino - a estrela venceu a premiação internacional na categoria Melhor álbum Infantil em 2002 e 2003.

"Em março vou lançar o XSPB 14 - Cores. A Som Livre, mais uma vez, está apostando em mim. São 13 músicas inéditas dirigidas ao meu público bem baixinho. Nos meus projetos infantis, as crianças aprendem brincando, com o lado lúdico, com fantasia e esse não será diferente. Talvez seja a edição com mais efeitos", conta a estrela.

Para o XSPB 14, Xuxa encontrará um cenário diferente na maneira do público consumir o audiovisual. Com o avanço da tecnologia, a loira vai passar a investir no digital, disponibilizando as canções em plataformas de áudio e vídeo. "O mais difícil é me acostumar que não temos mais DVD, o CD… Agora precisamos nos adaptar às mídias e plataformas. É um desafio bacana. Não adianta eu pensar em uma ordem que vai da primeira para a última música, porque a criança vai ouvir na ordem que ela quiser e sem ter um produto físico na mão", conclui.

