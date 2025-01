Xuxa abre o coração ao falar de Junno Andrade: ‘Quero morrer de mãos dadas’

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, Xuxa Meneghel fala sobre o relacionamento duradouro com o cantor Junno Andrade e se declara para o amado

O cantor Junno Andrade (61) e a apresentadora Xuxa Meneghel (61) não escondem o quanto são apaixonados um pelo outro e que ali aconteceu um verdadeiro encontro de almas. Inclusive, no dia 12 de dezembro de 2024, os pombinhos completaram 12 anos juntos e o artista fez questão de exaltar a simbologia dos números 12/12 compartilhando um belo poema em sua rede social. Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, a mãe de Sasha Meneghel (26) fala sobre o relacionamento duradouro e de declara.

“É o relacionamento que mais durou, está durando e espero que dure para o resto da minha vida. O Ju é a pessoa com quem quero morrer de mãos dadas. Quero estar com meu ‘veio’ pra sempre”, confessa Xuxa, relembrando que Junno fez uma música para o casal gravar junto. “A música estará na minha turnê, mas ainda não gravamos”, diz.

Questionada se o relacionamento longo mudou sua visão do amor, a eternada Rainha dos Baixinhos salienta: “Esse relacionamento está transformando diariamente minha visão do amor. Ainda me dá tremeliques quando perguntam o que o Junno é meu. Dizer ‘meu marido’ ainda não sai tão fácil. Por mais que me sinta casada e não me veja sem ele, essa palavra ainda me custa a falar”.

Na publicação de Junno no Instagram, sobre o aniversário de 12 anos do casal, ele se declara à amada com um belo poema: “Ela é bela... Até parece que acorda sem remela... A fala rouca é charme no caso dela... E quando dorme não ronca... Só um suspiro se revela... Ela é tão bela... Quando abre os olhos é como o azul do céu surgindo na janela... Quando anda, param tudo pra passagem dela.... O seu sorriso ilumina o mundo, colar de pérola....”, iniciou o cantor.

A irmã de Xuxa, Solange Meneghel (67), fez questão de comentar no post. "Parabéns, parabéns, parabéns. Milhões de felicidades pra vocês sempre. Também adoro ver de pertinho este amor tão lindo. Amo vocês!!!", disse. Sasha também comemorou. "Vocês são tão especiais! Que Deus sempre proteja vocês! Amo ver esse amor de pertinho", falou a esposa do cantor João Lucas (25).

Vale lembrar que os dois famosos têm uma história de reencontros. Xuxa e Junno estão juntos há 12 anos, mas já tiveram um romance no passado, quando ambos tinham 25 anos de idade. O casal se conheceu da década de 1980, durante um dos programas apresentados pela Rainha dos Baixinhos, mas acabou não ficando junto. Eles se reencontraram quase 20 anos depois e engataram um namoro.

