Xuxa confirma novo XSPB e almeja impacto: ‘Correr atrás do Grammy’

Em entrevista à Revista CARAS, Xuxa Meneghel revela detalhes do novo XSPB e desejo de conquistar Grammy

Xuxa Meneghel (61) vai retomar o XSPB (Xuxa Só para Baixinhos) em 2025. A sequência de álbuns infantis, febre nos anos 2000, contará com músicas inéditas e efeitos especiais. A novidade é confirmada em entrevista exclusiva à Revista CARAS.

Animada para o ano que acaba de começar, a estrela vai presentear os fãs saudosos ao mesclar novas letras com aprendizados, fantasia e diversão. Ela também almeja conquistar sua terceira estatueta do Grammy Latino -- a apresentadora venceu a premiação internacional na categoria Melhor álbum Infantil em 2002 e 2003.

"Em março vou lançar o XSPB 14 - Cores. A Som Livre, mais uma vez, está apostando em mim. São 13 músicas inéditas dirigidas ao meu público bem baixinho. Nos meus projetos infantis, as crianças aprendem brincando, com o lado lúdico, com fantasia e esse não será diferente. Talvez seja a edição com mais efeitos", conta a cantora.

A Rainha dos Baixinhos confirma que o marido Junno Andrade (61) é um dos compositores do novo álbum. "O Junno, junto com uma galera, compôs as músicas. E tem uma turma boa fazendo os desenhos, a edição, a sonorização… Planejamos lançar em março. E, quem sabe, correr atrás do Grammy. Tenho certeza, a Som Livre ficará feliz se isso acontecer", fala ela, animada.

Para o XSPB 14, Xuxa encontrará um cenário diferente na maneira do público consumir o audiovisual. Com o avanço da tecnologia, a loira vai passar a investir no digital, disponibilizando as canções em plataformas de áudio e vídeo.

"O mais difícil é me acostumar que não temos mais DVD, o CD… Agora precisamos nos adaptar às mídias e plataformas. É um desafio bacana. Não adianta eu pensar em uma ordem que vai da primeira para a última música, porque a criança vai ouvir na ordem que ela quiser e sem ter um produto físico na mão", conclui.

