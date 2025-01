Tatiana Tiburcio se enxerga na mãe quando está caracterizada como personagem: ‘Muito orgulho’

Em entrevista à CARAS Brasil, Tatiana Tiburcio fala sobre mudanças na TV e conexão de personagem com a mãe

Tatiana Tibúrcio (47) consegue enxergar na mãe quando está caracterizada como Vera, sua personagem em Garota do Momento. Na novela das 6, a mulher trabalha para uma família de um publicitário, mas não vive em função do patrão. Ela é independente e tem sonhos próprios.

Em entrevista à CARAS, ela destaca a importância de interpretar um papel tão importante em uma produção da Globo. A atriz fala sobre a receptividade do público e celebra os novos tempos na televisão brasileira.

"Falo isso com muito orgulho. Minha mãe e as minhas tias trabalharam em casa de família por muitos anos e nunca corresponderam a essa visão subserviente. Apesar de carregarem o nome de domésticas, nunca foram domesticadas. Elas tinham uma postura autêntica que, naquele momento, não era o normal. Elas nunca abaixaram a cabeça para os seus patrões, o que não significa que faltavam com o respeito com seu lugar de trabalho", diz.

"Quando elas assistem à novela, olham para mim e dizem ‘eu me vejo’, é um regojizo. Eu não estou de uniforme, estou maquiada, muito bem penteada, muito bem vestida, muito bem casada, independente, estruturada. Me dá a sensação de que todo o esforço delas e o meu está valendo a pena", complementa.

Tatiana afirma que faz parte da reformulação na TV de como retrata personagens negros em papéis. Atualmente, todas as novelas inéditas da Globo têm protagonistas negras, algo nunca antes visto na televisão.

"Espero que as pessoas façam o exercício de tirar o véu de seu olhar e observar a nós, sujeitos negros, indígenas, nordestinos, todos aqueles fora do padrão e de privilégio, em obras como essas, sendo retratados em lugares fora do imaginário estabelecido para elas. Que não achem estranho a Vera não estar com vassoura na mão, servindo a mesa, com um avental na frente do corpo. Que ela seja vista com naturalidade", conclui a atriz.

