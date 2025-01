Virginia Fonseca e Zé Felipe celebram os quatro meses do filho caçula no RJ

A influenciadora digital Virginia Fonseca, e o marido, o cantor Zé Felipe, celebram os quatro meses de José Leonardo com o tema "festa na piscina"

A influenciadora digital Virginia Fonseca, de 25 anos, e o marido, o cantor Zé Felipe, de 26, decidiram celebrar os quatro meses do filho caçula, José Leonardo, que nasceu dia 8 de setembro de 2024, neste sábado, 11. A festa, que contou com a presença de familiares e amigos, aconteceu na mansão do casal em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, comprada pelos empresários em junho de 2024.

"Hoje foi dia de comemorar os 4 meses do José Leonardo 💙 sempre peço pra que Deus abençoe sua vida meu principe, lhe dê saúde, amor, sabedoria, felicidade e sucesso!! Saiba que sua familia te ama deeeemais, feliz 4 meses 🥳", escreveu Virginia por meio de uma publicação em seu perfil no Instagram. O tema escolhido para a celebração foi festa na piscina.

Os fãs da família ficaram encantados pelos cliques compartilhados na rede social. "Ahh, ele está tão grande e fofo", disse uma. "Ricos e não estou falando de dinheiro", escreveu outra. "4 meses já? Parece que foi ontem que o José nasceu", afirmou mais uma.

Confira, abaixo, os registros da celebração publicados no perfil do Instagram do casal de influenciadores:

Virginia Fonseca encanta os seguidores com nova foto dos três filhos

Nesta sexta-feira, 10, a apresentadora do SABADOU, do SBT, Virginia Fonseca, compartilhou novos registros dos tês filhos em um carrossel de fotos publicados em seu perfil no Instagram. Nas imagens constam Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de quatro meses, frutos do seu casamento com Zé Felipe. Confira!

