Rita Batista faz da liberdade sua filosofia: 'Não me cobro tanto'

Em entrevista à Revista CARAS, Rita Batista reflete ao falar de autocuidado e confessa sobre mudanças em sua vida com a maternidade

A utenticidade e dedicação são os maiores pilares da vida de Rita Batista (45). Com duas décadas de carreira, a apresentadora se divide entre o programa Saia Justa, no GNT, e o É de Casa, na Globo, conciliando as gravações entre SP e Rio de Janeiro com a rotina em Salvador, na Bahia, cidade que considera sua fortaleza.

“Faço ponte aérea toda semana, mas sigo morando em Salvador. Concilio os dois programas com muita alegria, pois eles me oferecem possibilidades diferentes e complementares”, explica ela, que brilha nos diferentes formatos.

“Eu adoro o ao vivo porque nos conecta com a audiência e traz a emoção da imprevisibilidade. Já no Saia Justa, por ser gravado, nós temos a oportunidade de explorar temas mais sensíveis”, detalha a apresentadora.

Além da TV, Rita também se dedica à maternidade de Martim (7) e, recentemente, conquistou o mundo da literatura com o lançamento do livro A Vida É um Presente, no qual reúne 111 mantras inspiradores.

“Os mantras surgiram como forma de compartilhar aprendizados e autocuidado. Eles reforçam a importância de como nos comunicamos conosco mesmos”, conta.

A obra já está em sua segunda edição e será lançada em formato de audiolivro. Já nas redes sociais, Rita costuma compartilhar algumas pílulas de autocuidado por vídeos. “As minhas redes representam minha mais plena liberdade. É um canal aberto com meu público e que estabelece uma troca sincera sobre tudo aquilo que me é relevante”, explica ela.

– Como conciliar carreira, vida pessoal e maternidade?

– É um malabarismo consciente, com privilégios. É preciso salvaguardar essa ideia de mulher preta independente. Sei dos meus privilégios e tenho uma rede de apoio muito ponta firme, que inclui ainda meu ex-marido, pai do Martim.

– A chegada do seu filho mudou sua vida?

– Mudou totalmente! Minha relação com o Martim é maravilhosa. Ele entende o meu trabalho, faço questão que me acompanhe às vezes para saber como tudo funciona. Ele fica uma semana comigo e outra com o pai. Quando estamos juntos, faço tudo com ele, levo para a escola, a natação, o futebol... temos nosso momento.

– Você inspira outras mulheres. Como se sente com esse papel?

– É algo que enxergo com responsabilidade. Não apenas inspiro, mas sou porta-voz delas. Então, é uma troca que mantenho com o público. Sou inspiração, mas me inspiro também e os ouço para poder ‘falar por eles’.

– No dia a dia, como lida com a autocobrança?

– Não me cobro tanto, mas sou dedicada, atenta e tenho uma responsabilidade que me guia constantemente. Não pode deixar a peteca cair. Amo muito o que faço.

– O que mudou depois que pôde traduzir suas experiências em palavras de autocuidado?

– Aprendi que qualquer coisa dita após ‘eu sou’, por exemplo, não deve ser depreciativa ou que desabone nossa condição. Por exemplo: ‘Eu sou confusa’. ‘Eu sou perdida’. Isso não serve a ninguém. Devemos ser generosos conosco. As palavras têm força e cuidar delas quando falamos de nós mesmos é um autocuidado precioso. Tudo muda!

– Existe algum segredo para conquistar essa “plenitude” pessoal?

– Acho que buscar se entender. Quando a gente se entende, toda a nossa comunicação com o outro e com o mundo flui muito mais. E isso nos traz paz.

– Em um mundo cada vez mais acelerado, como você define o sucesso e a felicidade?

– Acredito que é estar de acordo com aquilo que nosso coração deseja e não servindo às expectativas de outras pessoas.

– O autoconhecimento é a chave para manter a serenidade no meio de tantas demandas existentes?

– Sim! Mas não dá para ter serenidade em tudo! O autoconhecimento é muito importante para mim, assim como o desenvolvimento da autoconfiança que, no meu caso, vem por meio dos mantras, da psicanálise e da minha espiritualidade.

– Você está com 45 anos. A maturidade mudou a forma de enxergar a si mesma?

– Isso, 45 anos sem nenhum procedimento estético! Eu acho que a idade não pesou ainda, ela vem sendo minha aliada, minha companheira, me ajuda a refletir toda a minha trajetória e aonde eu quero chegar.

– Qual o seu segredo de beleza? O que costuma fazer no dia a dia?

– Beber água! Eu também gosto de usar cremes hidratantes, dormir bem, fazer musculação e estar em dia com meus exames de rotina. A beleza não está só do lado de fora.

– Para o ano de 2025, você tem novos projetos em vista?

– Estou pensando em um segundo volume para o meu livro. Também estarei no Glô na Rua, da Globo, mostrando o carnaval de rua do Brasil todo, além de criar produtos em collab com algumas marcas. E ainda lancei minha linha de esmaltes e itens de decoração.

Leia mais em:Você sabia? Rita Batista tem filho de 7 anos. Conheça o menino

FIQUE POR DENTRO DAS ÚLTIMAS NOTÍCIAS ACOMPANHANDO O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: