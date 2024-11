Você sabia? Rita Batista tem filho de 7 anos. Conheça o menino

Apresentadora do É De Casa, Rita Batista é mãe de um menino de 7 anos. Conheça o menino em fotos raras compartilhadas pela mãe coruja

A apresentadora Rita Batista é mãe! Ela faz parte do time de apresentadores do programa É De Casa, da Globo, e mantém a vida pessoal de forma discreta. Porém, ela já apresentou seu filho, Martim, de 7 anos, para os fãs.

Em posts nas redes sociais, a estrela mostrou algumas fotos do filho no último ano. O menino é fruto de um antigo relacionamento dela e é uma criança sorridente. Nas fotos, ele sempre aparece com o sorrisão no rosto durante passeios com a mãe.

Em uma nova entrevista no Jornal O Globo, Rita Batista contou que ensina o filho sobre racismo e preconceito ao longo da educação dele. “Ele estuda em escolas que proporcionam diversidade, o que favorece muito sua visão de mundo. A questão racial ainda não foi uma preocupação para ele, mas ele sabe que é filho de uma mãe preta e de um pai branco. Ele diz que é marrom, e eu explico que, apesar da pele mais clara, o racismo ainda o atingirá de alguma forma. É algo que atravessa todas as pessoas pretas, independentemente de sua classe social", afirmou ela.

Onde Rita Batista mora?

A jornalista Rita Batista trabalha no Rio de Janeiro, mas vive bem longe dali. A estrela mora em Salvador, na Bahia, onde faz questão de ser a sua base. Lá, ela tem um sobrado de 220 metros quadrados no centro da cidade.

“Salvador é minha casa. Já morei em vários lugares da cidade, mas me estabeleci no Centro. Gosto de estar perto das pessoas e enxergar a realidade da cidade. Apesar de trabalhar toda semana em São Paulo e no Rio, aproveito que meu trabalho me permite viajar e não preciso fixar residência fora", disse ela.

