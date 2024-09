Conheça o ator que fará Chay Suede na infância em 'Mania de Você'

O ator Thales Miranda será Mavi, a versão infantil do personagem vivido por Chay Suede em 'Mania de Você', nova novela da Globo

O ator mirim Thales Miranda, de 14 anos, será o responsável por interpretar Mavi, a versão infantil do personagem vivido por Chay Suede na próxima novela das nove da TV Globo, Mania de Você, que substituirá Renascer.

Thales Miranda, que atua desde 2015 em teatro, TV e cinema, já se destacou em várias produções. Na televisão, participou das novelas Pantanal, Órfãos da Terra, Segundo Sol, Novo Mundo, todas da Globo. Na Record ele participou de Gênesis.

Já no cinema, o jovem ator trabalhou nos filmes: Nosso Lar 2, A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, vencedor da mostra Um Certo Olhar em Cannes 2019 e indicado ao Oscar 2020, e Eu Sou Brasileiro.

Feliz com o novo projeto, Thales falou sobre sua colaboração com Chay Suede. Ele já havia interpretado o mesmo personagem que o ator em Segundo Sol. "Curti muito dividir com o Chay mais uma vez o mesmo personagem, dessa vez o Mavi, em 'Mania de Você'. A gente já viveu isso em 'Segundo Sol', com o Ícaro, e agora mais uma vez em uma novela de João Emanuel Carneiro, foi especial. O Chay é um ator que admiro muito e fico na torcida para a gente trabalhar juntos em um projeto!", disse ele, que será filho de Ângelo Antonio.

Thales Miranda e Ângelo Antonio - Foto: Divulgação

Chay Suede surpreende com visual de seu personagem para nova novela

O ator Chay Suede agitou as redes sociais ao compartilhar novas imagens de Mavi, seu próximo personagem nas telinhas da TV Globo. O artista dará vida ao vilão em 'Mania de Você', nova novela das nove.

Em seu Instagram oficial, Chay revelou ao público que está bastante caracterizado na pele de Mavi e mostrou seu atual visual para interpretar o novo papel no folhetim de João Emanuel Carneiro. Deixando os fios curtos para trás, o famoso surgiu com o cabelo longo e registrou a mudança com uma foto de perfil. "Mavi tá de chaybelinho", escreveu o artista na legenda da postagem. Vale lembrar que Chay Suede será um dos protagonistas na nova trama das nove. Confira!