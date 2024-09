Por que Adriana Esteves não tem redes sociais? Atriz explica decisão

Discreta em sua vida pessoal, a atriz Adriana Esteves abriu o jogo e revelou o motivo de não possuir contas em redes sociais

O público poderá rever Adriana Esteves nas telinhas em breve! A atriz, que está no elenco de 'Mania de Você', nova novela da TV Globo, será vista diariamente pelos telespectadores no papel da vilã Mércia a partir do dia 9 de setembro.

Apesar de ser muito querida, Adriana mantém uma vida discreta longe das câmeras. Diferente de outros famosos, a artista prefere viver longe dos holofotes e não compartilha seu dia a dia na internet, uma vez que não possui rede social como Instagram ou Facebook.

Em entrevista ao jornal 'Extra', Adriana Esteves abriu o jogo e revelou o motivo de não aderir à 'onda digital'. "Acho que me geraria muita ansiedade e não posso ter mais do que já tenho. Seria um gatilho para eu sair do foco que preciso ter no meu trabalho e na minha família", revelou.

"Acompanho só o que meus amigos me mandam. Os meus filhos usam as redes sociais, mesmo porque é algo da geração deles, mas com cuidado. É possível viver sem rede social. Mas também sei que fico sem as coisas benéficas, que poderiam me acrescentar", completou a atriz.

Vale lembrar que o ator Vladimir Brichta, marido de Adriana Esteves, também não possui perfis nas redes sociais. Casados desde 2006, os dois são pais de Vicente Brichta, de 15 anos. A atriz ainda é mãe de Felipe Ricca, de 23 anos, fruto de seu antigo casamento com Marco Ricca.

Adriana Esteves anuncia data para deixar novelas

Prestes a apresentar a personagem Mércia ao público, Adriana Esteves (54) assegura estar imersa na produção da novela Mania de Você. Apesar disso, a atriz não esconde que pensa sobre a aposentadoria, em especial, dos folhetins.

"Aposentar, não. Vou trabalhar sempre. Talvez [aposente] de novela. Quero fazer bem bonitinho essa agora e me dedicar. Mas, talvez, um dia, eu tenha uma aposentadoria de novela sim. Nem pensar em série, nem pensar em cinema, teatro... Mas, novela é muito trabalhoso", afirma Adriana Esteves

A CARAS Brasil esteve presente na festa de lançamento da nova trama de João Emanuel Carneiro (54). Com previsão de estreia para setembro, a faixa substituirá o remake de Renascer e apresenta Esteves como Mércia, a misteriosa mulher detentora de diversos segredos; confira mais detalhes!