Mouhamed Harfouch reflete sobre maturidade: 'Não trocaria por dez ou 20 anos a menos'

Chegando perto dos 50, o galã Mouhamed Harfouch conta em entrevista à Revista CARAS que acredita estar em sua melhor fase

Mouhamed Harfouch completou 47 anos no último dia 29 de outubro e está tranquilo com a proximidade dos 50. Em entrevista à Revista CARAS, ele reflete sobre maturidade e garante estar gostando dessa fase: "Acredito que estou vivendo a melhor fase da minha vida e eu não trocaria nada por dez ou 20 anos a menos.”

Quando o assunto é idade, o ator não vê o tema com negatividade. “Daqui a pouco farei meio século de vida. Hoje, não somente ocupo os personagens mais velhos em um elenco como também percebo as mudanças em meu rosto, no meu físico, no cabelo, a barba ficando grisalha... Estou chegando aos 50, sim, e isso é muito gostoso”.

“A verdade é que, hoje, eu não perco tanto tempo sofrendo por coisas que não são fundamentais e inevitáveis. Acredito que isso se deve à maturidade", diz. “Eu gosto de como me vejo, do tempo que está escrito em meu rosto e das marcas da idade, que me lembram meu pai. Foi esse processo que me trouxe até aqui e que bom que eu estou envelhecendo, sinal de que eu posso seguir na luta, aprendendo e construindo. É isso. Viver é deliciosamente difícil, mas também é imensamente prazeroso”, analisa.

Mouhamed Harfouch - FOTO: Selmy Yassuda

Galã

O segredo da boa forma do ator é simples: atividade física. “Muitos dos trabalhos que eu fiz exigiam muito de mim fisicamente. Então, praticar exercícios sempre foi algo importante não só para a vida como artista, mas também enquanto pessoa. É algo que organiza a minha cabeça, me prepara emocionalmente”, entrega ele.

Ostentando o posto de galã de novela, Mouhamed é lembrado por papeis em folhetins como Pé na Jaca (2006), Verdades Secretas (2015) e Órfãos da Terra (2019). O última produção no qual esteve envolvido foi Amor Perfeito, de 2023. Em 2024, participou do filme Nosso Lar 2 e das séries Betinho - No Fio da Navalha e Rensga Hits, disponíveis no Globoplay. Ele também fez o musical Querido Evan Hansen e em breve voltará aos palcos para apresentar seu primeiro monólogo autoral, intitulado Meu Remédio.

O ator Mouhamed Harfouch - reprodução/Instagram/mouhamedh

