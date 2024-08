Humberto Martins desabafa sobre título de galã: 'Me machucou profundamente'

Em entrevista ao programa Desconecta Rio, da TV CARAS, o ator Humberto Martins relembra título de galã e como lidou com a pressão na época

Na última quinta-feira, 08, foi ao ar mais um episódio da primeira temporada do programa Desconecta Rio, da TV CARAS. O ator Humberto Martins (63) marcou presença na estreia da atração. Com anos de carreira no audiovisual, durante a entrevista, ele analisa trajetória e desabafa sobre título de galã: "Me machucou profundamente".

Em boa parte de sua carreira, Humberto Martins era convidado para interpretar os galãs das novelas, os personagens com um corpo forte, escupido e que chamavam atenção pela sua beleza. Com toda essa pressão pela estética, o ator revela que foi um desafio lidar com esses papéis.

"Eu sempre tive dificuldade de conseguir ter corpo, precisava malhar, saia de uma novela, aproveitava essa evidência e ia direto para o teatro. Então, é muito difícil você trabalhar o corpo na exigência que eles queriam. A gente começava a novela com um corpo bem sarado e três meses depois mudava", confessa.

"Eu senti, de uma certa forma, eu acordei mais lá na frente, percebendo pelas matérias que elas já não evidenciavam mais meu lado artista como ator e criador de personagem. Isso me machucou profundamente, e eu senti a necessidade de imprimir mais e mais dramaturgia do personagem", complementa.

Com o passar do tempo, Humberto Martins foi em busca de novos papéis e com personagens que não necessariamente tinham essa exigência corporal. Ele foi chamado para integrar o elenco de Sinhá Moça, onde o ator viu uma oportunidade de romper com esse título de galã.

"Eu queria me dedicar para outros personagens, outros temas, outras narrativas de histórias. Eu estava com essa vontade de expressar apenas arte e expressão do personagem em todos os sentidos do meu corpo. Queria fazer algo icônico, com toda humildade, mas tinha consciência que conseguiria e comecei a ficar muito empenhado em fazer esse personagem", complementa.

AMADURECER EM FRENTE ÀS CÂMERAS

O ator declara que durante muito de sua carreira ficou atrelada apenas aos personagens galãs, o que foi algo que o desgastou ao longo dos anos. Humberto Martins está realizado com os últimos papéis de sua carreira, pois analisa que falam com o público.

"Aí vieram os personagens da Gloria Perez, e eles são empresários, com conflitos existências, de fato, que são as coisas que eu acho que mais engrandecem a novela porque eles são semelhantes aos conflitos das pessoas que estão assistindo", confessa.

Ele analisa que esses personagens são mais próximos da realidade do público, o que é motivo de alegria para o ator: "Eles são o espelho da vida das pessoas que estão assistindo à novela, dos telespectadores, essa é a genética da novela, isso também passa, o telespectador gosta de se identificar ali dentro", confira entrevista completa.

