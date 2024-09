Mouhamed Harfouch comemora 30 anos de carreira e se declara à mulher: 'Parceira especial'

Em entrevista à Revista CARAS, Mouhamed Harfouch celebra 30 anos de carreira e faz declaração à mulher

Intensidade e paixão são verdadeiras filosofias de vida para Mouhamed Harfouch (46). Somando 30 anos de carreira na arte, o ator mergulhou em reflexão após encerrar temporada de sucesso do espetáculo Querido Evan Hansen, musical que tocou não somente seu lado profissional, mas também a vida pessoal.

Intérprete de Larry, um pai devastado pela perda de um filho, Mouhamed se entregou às emoções e arrancou aplausos do público. “Foi muito desafiador. Sem sombra de dúvida, o Larry foi um dos personagens mais intensos que eu já fiz no teatro”, revela ele, que retorna ao seu lar, no Rio de Janeiro, após fim da temporada, em São Paulo. “Tanto a história em si quanto meu personagem demandaram muito emocionalmente. Ao abordarmos a morte de um filho, fica difícil não apresentar isso de uma forma que não seja forte”, afirma.

Mouhamed, em papo exclusivo com CARAS. “É evidente que eu, como pai, me relacionei diretamente com a peça e me senti profundamente tocado por ela”, emenda ele, pai de Ana Flor (12) e Bento (7). Para além dos desafios no palco, as muitas idas e vindas do Rio para a capital paulista e a distância da família foram batalhas enfrentadas pelo ator. “São Paulo é uma cidade linda, pela qual tenho um carinho enorme. Durante a temporada, eu saía do Rio na sexta e voltava na segunda. O coração aperta por estar na ponte aérea e longe dos dois filhos. Às vezes, a gente fica dividido e se sente culpado por não poder estar por perto”, confessa o artista.

Casado há quase 15 anos com a advogada Clarissa Eyer (42), o ator valoriza a força de sua parceria. “Enquanto eu estou em uma ponta, batalhando por nós, ela está na outra, sendo presente. Isso me deixa muito tranquilo”, diz.

Mesmo em meio à correria da agenda, em sua ausência, ele busca driblar a saudade com ligações de vídeo, fotos e mensagens. “Assumo este papel desde o momento em que eu e a Clarissa decidimos ser pais. Penso que, tão importante quanto prover, colocá-los em uma boa escola ou dar presentes a eles é o fato de eu estar junto, compartilhar a vida. Eu amo ser pai”, afirma Mouhamed, que parece ter encontrado a fórmula para equilibrar a intensidade dos desafios profissionais com a leveza da simplicidade em família. Tudo, claro, com muito afeto e paixão.

“Na correria do dia a dia, temos a tendência de deixar tudo para depois. Só esquecemos que esse depois pode não chegar. O musical Querido Evan Hansen me trouxe ainda mais essa consciência. Nós somos instantes. Educar, viver, se divertir, amar... tudo é para agora. Por mais que eu esteja cansado ou corrido com o trabalho, tento estar o máximo com eles”, assegura o ator.

Em tempos de relações cada vez mais rasas e efêmeras, ele enxerga seu casamento com Clarissa de forma ímpar e garante que, embora pareça, manter a chama do relacionamento não é uma tarefa tão simples. “Quando olho para trás e vejo tudo o que nós construímos juntos, sinto muita alegria e ainda mais desejo, mais vontade de estar com ela”, declara ele, apaixonado. “Claro que, como todo casal normal, a gente se desentende, mas não podemos perder a vontade de continuar construindo algo significativo. Eu sou muito feliz por ter encontrado uma parceira tão especial e que quer caminhar comigo”, completa.

Em um processo de contínuo aprendizado e autoconhecimento, Mouhamed também reflete sobre a maturidade e chega aos 30 anos de carreira cheio de conquistas: só neste ano, ele pôde ser visto nas telonas no filme Nosso Lar 2, estrelou a versão brasileira de um dos espetáculos mais aplaudidos da Broadway e ainda terá a chance de voltar ao streaming. Tudo isso é motivo de orgulho e gratidão.

“É impressionante. Eu ainda me sinto como se tivesse batalhando todos os dias da mesma forma que fazia quando eu estava começando. Sigo cheio de sonhos, vontades e aquela sede de contar uma nova história. A diferença é que agora já sou considerado um veterano”, conta ele.

Para completar a lista, ele também está no ar com a série Betinho – No Fio da Navalha, do Globoplay, e a partir deste semestre poderá ser visto na segunda temporada de Rensga Hits!, na mesma plataforma de streaming . “Muitos dizem: ‘Ou você é ator ou você é músico’ e, bom, eu estou conseguindo conciliar isso de uma maneira muito interessante”, avalia ele, sobre sua atuação em Rensga Hits!.

Antes de soltar a voz na produção, Mouhamed já fez outros musicais no teatro e também participou do programa Popstar, em 2018. “A música sempre está presente em minha vida. Mesmo quando não estou trabalhando. Isso porque, meus filhos também são muito musicais e adoram. Nossa casa respira arte”, explica ele.

Aos 46 anos, o ator diz entender a questão do peso da idade, mas não vê o tema com negatividade. “Daqui a pouco farei meio século de vida. Hoje, não somente ocupo os personagens mais velhos em um elenco como também percebo as mudanças em meu rosto, no meu físico, no cabelo, a barba ficando grisalha... Estou chegando aos 50, sim, e isso é muito gostoso”, dispara ele, que abraça seu processo com serenidade. “A verdade é que, hoje, eu não perco tanto tempo sofrendo por coisas que não são fundamentais e inevitáveis. Acredito que isso se deve à maturidade. Diante disso tudo, eu acredito que estou vivendo a melhor fase da minha vida e eu não trocaria nada por dez ou 20 anos a menos.”

Considerado um dos galãs da dramaturgia, Mouhamed não se rende ao título, embora seja muito feliz com o que vê no espelho. “Eu gosto de como me vejo, do tempo que está escrito em meu rosto e das marcas da idade, que me lembram meu pai. Foi esse processo que me trouxe até aqui e que bom que eu estou envelhecendo, sinal de que eu posso seguir na luta, aprendendo e construindo. É isso. Viver é deliciosamente difícil, mas também é imensamente prazeroso”, analisa.

Para manter o ritmo e aguentar o agito da carreira com boa forma, o ator garante que só há um segredo: atividade física. “Muitos dos trabalhos que eu fiz exigiam muito de mim fisicamente. Então, praticar exercícios sempre foi algo importante não só para a vida como artista, mas também enquanto pessoa. É algo que organiza a minha cabeça, me prepara emocionalmente”, entrega ele.

Para celebrar sua trajetória, em breve o ator voltará aos palcos para apresentar seu primeiro monólogo autoral, intitulado Meu Remédio. Filho de um sírio, ele visita sua ancestralidade ao abordar sua origem e o significado de seu nome. “Este é um projeto fundamental em minha caminhada. Acho que, com a chegada da maturidade, também senti essa necessidade de olhar para dentro, de perceber as minhas escolhas, entender quem eu sou e que mistura é essa”, explica.

“Eu revisito vários lugares por meio do meu nome de batismo e, a partir de então, eu começo a percorrer minha ancestralidade”, conta ele, que mantém, cada vez mais viva, a vontade de encantar o público. “Ser artista no Brasil é bastante desafiador. O teatro me deu a base de tudo e, sem ele, não teria chegado aqui. Com toda a minha experiência, posso dizer que agora tenho menos pressa e menos ansiedade para apresentar um trabalho. Entendi que a beleza da vida está no caminho e não na chegada ao destino”, reflete.

Com o palco, a família e a vida em constante movimento, ele segue provando que viver é uma arte e está cada vez mais afinado nessa jornada. “Me sinto desafiado e isso me enriquece”, avalia.

FOTOS: Selmy Yassuda