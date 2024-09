Juliana Paiva explica por que escolheu namorar um anônimo: 'Segura e feliz'

Em entrevista à Revista CARAS, a atriz Juliana Paiva se derrete ao falar do empresário Danilo Partezani, seu primeiro relacionamento fora do meio artístico

Juliana Paiva (31) - destaque como Electra na novela Família É Tudo, da TV Globo, que chega ao fim nesta sexta-feira, 27 - está vivendo um momento muito especial em sua vida profissional e pessoal. A atriz, que faz o maior sucesso por conta de sua personagem na trama de Daniel Ortiz (52), curte seu primeiro relacionamento com uma pessoa fora do meio artístico. Há dois anos, ela namora o empresário Danilo Partezani. Em entrevista à Revista CARAS, a artista diz ser melhor se relacionar com anônimos. "Estou segura e feliz", confessa.

Nicolas Prattes (27) e Juliano Laham (31) foram os famosos que já namoraram Juliana, que hoje está com o coração muito bem preenchido. E ela explica por que se identifica com o relacionamento atual. "É melhor porque existem coisas traiçoeiras nesse meio, existe a questão do ego. Tenho uma cabeça boa, mas você nunca responde pelo outro. Tive experiências legais e não tão legais assim", destaca.

"Tem que ter muita responsabilidade quando você se relaciona com alguém do meio porque você veste a camisa daquela pessoa, tem que ter responsabilidade afetiva e nem todo mundo tem. O Dan me respeita, me admira, quer ver meu crescimento, assim como eu quero ver o dele. Me identifiquei mais agora nesse relacionamento pela calmaria. Estou segura, estou feliz", acrescenta a atriz.

Juliana se diz dona de si e vislumbra um futuro não tão distante como mãe. "Com certeza! É isso que vale, é seguir o legado das coisas que recebi, da minha visão de mundo e querer passar o melhor para o baby. Eu me preocupo na hora de colocar uma criança nesse mundo, porque acho que o ser humano deu errado e nosso fim vai ser pela humanidade, infelizmente", ressalta.

"É impressionante que, depois de uma pandemia, a gente ainda esteja vivenciando guerras. Parece que não aprenderam nada! Me entristece as escolhas do ser humano e não posso ser sonhadora e achar que vou botar a criança numa bolha. Mas quero muito ser mãe", completa a famosa.