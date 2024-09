Família É Tudo: Saiba o que acontece no último capítulo

É hoje! Último capítulo da novela Família É Tudo promete romance e desfecho para os vilões da história. Saiba o que vai acontecer

O último capítulo da novela Família É Tudo, trama das 7 da Globo, será exibido na noite desta sexta-feira, 27, e promete muitas emoções para os telespectadores. O público vai conferir quem fica com Lupita (Daphne Bozaski), a gravidez de Vênus (Nathalia Dill) e o destino dos vilões.

Na história, de acordo com o site Notícias da TV, Brenda (Alexandra Richter) encontra Jéssica (Rafa Kalimann) na cadeia. As duas estão presas por crimes diferentes, e a novata vai ter que se submeter às ordens da veterana.

Então, o público ainda verá vários casais tendo o final feliz. Electra (Juliana Paiva) dá à luz sua filha com Murilo (Henrique Barreira); Andrômeda (Ramille) terá um menino, fruto do namoro com Chicão (Gabriel Godoy); Plutão (Isaque Lopes) ficará com Nicole (Aisha Moura) e Leda (Grace Gianoukas) vai perdoar Ubaiara (Marcelo Médici).

Porém, um desfecho só será revelado quando a novela for ao ar: o final de Lupita. Os atores gravaram dois finais para a personagem. Em um deles, ela fica com Júpiter (Thiago Martins). Em outro, ela fica com Guto (Daniel Rangel). Porém, o final escolhido segue guardado à sete chaves e só será revelado quando a trama for ao ar.

A novela terminará com o casamento de Vênus (Nathalia Dill) e Tom (Renato Góes). No grande dia, ela exibirá o seu barrigão de grávida, já que espera gêmeos.

A novela Família É Tudo será substituída por Volta Por Cima, que estreia na segunda-feira, 30 de setembro.

A redenção de Hans no penúltimo capítulo de Família É Tudo

No penúltimo capítulo da novela Família É Tudo, da Globo, Hans (Raphael Logam) teve um momento de redenção antes de encarar a justiça. Ele viveu um momento comovente com sua mãe, Catarina (Arlete Salles), após cair em uma armação dos primos Mancini.

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Hans será desmascarado pelos irmãos Mancini durante um evento com a imprensa e descobrirá que tentou matar a própria mãe. Logo depois, ele tenta sequestrar Electra (Juliana Paiva), mas será pego. Ao ser preso, Hans vê a mãe e confessa o motivo de suas sabotagens para ficar com a herança da tia Frida (Arlete Salles).

Emocionado, ele pede perdão para a mãe por ter tentando matá-la achando que era a tia. “Mãe, eu não sabia que era você. Eu nunca teria te jogado no mar. Você devia ter me procurado, me avisado. Mas não, você preferiu me trair. Ajudar a tia Frida e esses insuportáveis a me prender”, diz ele.

E ele completa: “Eu fiz tudo isso por nós dois! Vocie sempre quis ser como a tia Frida. Ter o sucesso dela. O dinheiro. E eu ia conseguir. Eu ia te dar tudo que você sempre quis, mãe. Você tinha que ter ficado do meu lado! Do lado do seu filho! Eles te odeiam, mãe!”.