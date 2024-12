Fernanda Paes Leme confessa sobre não romantizar a maternidade: 'Turbilhão de emoções'

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, a apresentadora Fernanda Paes Leme abre o jogo sobre os desafios da maternidade

Fernanda Paes Leme (41) se tornou uma referência quando o assunto é maternidade, sempre sincera e próxima do público, a comunicadora se destaca por abordar sobre o tema com tamanha leveza. Ela é mãe da pequena Pilar (8 meses), fruto da relação com Victor Sampaio (31).

Apesar de destacar grandes transformações em sua vida após o nascimento da filha, Fernanda Paes Leme reforça, em entrevista à RevistaCARAS, que nem todo o processo é fácil. A apresentadora afirma que é importante não romantizar a maternidade, pois este é um momento de grandes emoções e cada mulher tem sua vivência.

"Sabe que até hoje nunca conheci nenhuma mulher que tenha passado por essa transformação sem enfrentar dificuldades? Tive uma gestação incrível, costumava brincar que Pilar estava sendo parceira já na barriga, porque trabalhei o tempo todo, fiz mil projetos... e ela aguentou firme. Mas há uma explosão hormonal que é de tirar qualquer mulher do prumo", revela.

Fernanda Paes Leme avalia que um dos maiores desafios da maternidade é justamente lidar com esse turbilhões de emoções que acontecem. A comunicadora ainda levanta um debate que é importante compartilhar essas experiências com outras mulheres.

"Acho que esse é o desafio mais avassalador. Lidar com esse turbilhão de emoções bem quando estamos com um bebê nos braços, pela primeira vez, sem manual de instruções, é assustador. E não dá para dar um pause. Aquele bebê depende cem por cento de cuidados. Você estando bem ou não. E é muito bom falar sobre tudo isso com outras mulheres, dividir as experiências e mostrar que nós não estamos sozinhas", finaliza a apresentadora.

