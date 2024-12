Fernanda Paes Leme revela como concilia carreira com a maternidade: 'Me mantém viva'

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, Fernanda Paes Leme reflete sobre as transformações em sua vida após a maternidade

Há oito meses, a vida de Fernanda Paes Leme (41) foi transformada com o nascimento de sua filha Pilar (8 meses). Em um relacionamento com o empresário Victor Sampaio (31), a rotina dos dois embarcou em uma montanha-russa de emoções. Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, a apresentadora confessa como concilia carreira com maternidade:"Me mantém viva".

Fernanda Paes Leme reforça que foi retomando suas atividades profissionais aos poucos, o que facilitou a adaptação durante esse período. A comunicadora menciona a importância de ter uma rede de apoio para lidar com essa mudança.

"Já vinha retornando aos poucos. Não é fácil ou indolor, mas não posso reclamar. Tenho uma rede de apoio que me permite, sobretudo, ter tranquilidade para sair de casa e saber que ela ficará bem. Trabalhar me mantém viva, feliz, e é essa mãe que vou devolver para ela. Não tenho cobrança nesse sentido, não. Na verdade, não está relacionado à maternidade em si", confessa.

'ELA INVENTOU O CARISMA'

Fernanda afirma ser comunicativa e também revela que o marido tem a mesma qualidade. Para ela, Pilar é falante como os pais, algo já notado nos primeiros meses de vida da pequena e encarado com naturalidade.

"Olha, é difícil falar porque a personalidade, às vezes, se esconde nas fases de desenvolvimento de uma criança. Mas Pilar tem o riso fácil, solto. É fácil arrancar um sorriso dela. Além disso, ela é muito falante! Brinco que ela inventou o carisma, mas acho que ela não teria como ser muito diferente disso, não", opina.

"Sou falante, Victor também e isso acaba estimulando a comunicação com ela. Mas ela é ariana, né?! Então fica brava quando não consegue fazer algo e até rosna. Tenho que me preparar porque vem aí uma personalidade forte", finaliza a apresentadora.

