Fernanda Paes Leme reflete sobre o futuro da filha, Pilar: 'Construção diária'

Em entrevista à Revista CARAS, Fernanda Paes Leme também fala sobre a relação com o noivo, Victor Sampaio, e como a parceria aumentou após a gravidez

Após o nascimento de Pilar, Fernanda Paes Leme (41) revela que costuma pensar sobre o futuro da pequena. Para além das transformações que passou em sua vida, agora a apresentadora afirma que tem novos questionamentos na rotina.

"Não tem como eu não pensar nisso. Não tem como não me questionar —passando até pelos meus atos cotidianos, diários— que mundo é esse que ela vai herdar. Quais serão seus desafios como ser humano, como mulher, como cidadã", diz Fernanda Paes Leme , em entrevista à Revista CARAS.

"É tanta coisa para se pensar, que se parar para focar nisso, acho que não darei mais nenhum passo para frente. Talvez o segredo seja a construção diária. Aquela máxima: se cada um fizer o seu, o mundo pode, sim, se tornar um lugar melhor."

Leia também: Fernanda Paes Leme revela novos rumos em sua vida com a maternidade: 'Meu grande presente'

A apresentadora também diz que a parceria com o noivo, Victor Sampaio (31), aumentou ainda mais após o nascimento da pequena. "O vínculo entre ele e Pilar é uma responsabilidade dele e eu, vendo de fora, tenho cada vez mais a certeza de que Pilar é muito amada, cuidada pelo melhor pai que a vida ofereceu a ela."

A apresentadora afirma que o companheiro a acompanha no aprendizado que ela vive desde a chegada da filha, mesmo que às vezes não esteja presencialmente perto. Os dois abriram recentemente o restaurante Blu, Bar do Mar, em São Paulo, e então o empresário tem feito viagens até a capital para cuidar do empreendimento.

Fernanda também destaca que a relação dos dois se transformou, agora, com novas responsabilidades, tarefas e uma negociação positiva em relação ao que envolve a pequena. "Criar, educar, orientar é dificílimo. Imagina fazer isso envolvendo duas pessoas que tiveram cada qual uma maneira de ver o mundo."

Leia mais em: Com desabafo comovente, Fernanda Paes Leme reflete sobre culpa na maternidade

FIQUE POR DENTRO DAS ÚLTIMAS NOTÍCIAS CONFERINDO O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: