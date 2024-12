Fernanda Paes Leme confessa projetos para o próximo ano: 'Desafios pela frente'

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, Fernanda Paes Leme celebra as conquistas ao longo do ano e abre o coração ao falar de maternidade

Com uma carreira marcada pela versatlidade, Fernanda Paes Leme (41) teve um ano bastante agitado, o motivo? Maternidade! Uma jornada em que sorrisos e alegrias dividem espaço com dores e medos. Na reta final de 2024, a comunicadora faz um balanço dos últimos meses e confessa sobre o futuro: "Desafios pela frente", declara em entrevista exclusiva à Revista CARAS.

Entrar nessa jornada foi um capítulo à parte. Fernanda precisou lidar com um aborto, tentou congelar os óvulos e ainda encarou um tratamento no endométrio. No meio do caos, veio a boa notícia: ela estava grávida.

Fernanda Paes Leme reforça que está bastante engajada com o seu novo podcast Grande Surto, sendo essa sua prioridade para o próximo ano. A comunicadora faz um balanço de 2024 e analisa que foi um período cheios de projetos.

"Comecei o ano a todo vapor, cheia de projetos, de novos trabalhos. Enquanto isso, gestava Pilar. Ela nasceu e me tornei mãe! Foi lindo, mas também foi um ano duro para mim. Para 2025, espero que ele venha sem medo, com oportunidades e esperança", avalia.

A apresentadora menciona estar ansiosa para desenvolver os projetos para o próximo ano: "Profissionalmente, o Grande Surto será o meu primeiro grande projeto de 2025. E como todo projeto autoral e que nasce do zero, terei desafios pela frente. Mas eu estou pronta pra criar essa comunidade que vai surtar junto. Que venha 2025!", declara.

'ELA INVENTOU O CARISMA'

Fernanda afirma ser comunicativa e também revela que o companheiro, Victor Sampaio (31), tem a mesma qualidade. Para ela, a filha Pilar é falante como os pais, algo já notado nos primeiros meses de vida da pequena e encarado com naturalidade.

"Sou falante, Victor também e isso acaba estimulando a comunicação com ela. Mas ela é ariana, né?! Então fica brava quando não consegue fazer algo e até rosna. Tenho que me preparar porque vem aí uma personalidade forte", finaliza a apresentadora.

