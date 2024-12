Fernanda Paes Leme relembra desafios até a maternidade: 'Foi doloroso'

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, Fernanda Paes Leme abre o coração ao falar de maternidade e relembra processo de gravidez

Há oito meses, Fernanda Paes Leme (41) embarcou em uma montanha-russa de emoções chamada maternidade! Uma jornada em que sorrisos e alegrias dividem espaço com dores e medos. Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, a artista relembra sobre o processo de gestação e confessa: "Foi doloroso, cansativo".

Entrar nessa jornada foi um capítulo à parte na vida da atriz. Fernanda Paes Leme precisou lidar com um aborto, tentou congelar os óvulos e ainda encarou um tratamento no endométrio. No meio do caos, veio a boa notícia: ela estava grávida.

A apresentadora relembra sobre esse período de sua vida e confessa que não foi um caminho fácil até o nascimento da pequena Pilar:"É curioso pensar nisso tudo. E é mais curioso ainda, olhando para trás, como eu lidei com tudo o que aconteceu. O meu processo para engravidar não foi fácil".

Fernanda Paes Leme avalia que saiu desse processo ainda mais fortalecida! Ao olhar para os desafios que venceu até chegar a maternidade, a apresentadora menciona que tudo que passou a fez celebrar ainda mais a gravidez de sua primeira filha.

"Foi doloroso, cansativo. Faz uma bagunça na nossa cabeça, traz esperança e frustração quase que imediatamente. Mas sinto que sou o resultado das experiências que vivo, das escolhas que faço. E todo esse meu desejo de ser mãe, todo o tratamento pelo qual passei para congelar óvulos, para melhorar a qualidade do meu endométrio, tudo isso junto me fez receber a notícia da minha gravidez com ainda mais amor, cuidado e gratidão", finaliza a apresentadora Fernanda Paes Leme.

