Fernanda Paes Leme explica relação com o corpo após gravidez: 'Gentil comigo mesma'

Em entrevista à Revista CARAS, Fernanda Paes Leme reflete sobre as mudanças no corpo durante e após a gestação de Pilar, sua primeira filha

Com a gravidez, Fernanda Paes Leme (41) encontrou mudanças em diversos aspectos de sua vida. Uma delas, foi a relação com o seu corpo e a forma de encarar as cobranças que existem em relação às mulheres —durante e após a gestação. Para a apresentadora, o momento é importante para cuidar de si, com gentileza.

"Até o nascimento, uma parte da gente entende, instintivamente, que as mudanças físicas têm um objetivo maior do que tudo, que é gerar aquele bebê. Depois do nascimento, tudo muda. E é aí que a gente, inevitavelmente, se coloca em segundo, terceiro, quarto plano", começa Fernanda Paes Leme , em entrevista à Revista CARAS.

"Mas chega uma hora que essa 'conta' aparece e a gente passa a querer reencontrar a mulher que deu espaço para a mãe ocupar. Cada mulher vive esse processo de uma maneira. Estou em um trabalho constante de ser gentil comigo mesma, entendendo que tudo tem seu tempo. É fácil? Claro que não."

Leia também: Fernanda Paes Leme revela novos rumos em sua vida com a maternidade: 'Meu grande presente'

A apresentadora diz que sua gravidez foi consideravelmente tranquila, e que não a impediu de viver sua rotina. Para ela, a experiência foi positiva em um todo, porém, agora é importante não abrir mão de sua saúde física e mental, para dar o apoio necessário a Pilar e a si mesma.

"Amei ter ficado grávida e entendi tudo o que implica viver essa fase. Minha gestação foi saudável e ter ficado disposta para trabalhar e andar pra baixo e pra cima foi algo que fez diferença para mim, para alguém tão inquieta como eu", diz. "[Agora] não posso soltar a minha própria mão e sair fazendo algo que possa trazer algo de ruim para a minha saúde, a cabeça e o corpo."

Leia mais em: Com desabafo comovente, Fernanda Paes Leme reflete sobre culpa na maternidade

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE FERNANDA PAES LEME EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: