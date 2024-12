Fernanda Paes Leme fala sobre personalidade da filha: 'Ela inventou o carisma'

Em entrevista à Revista CARAS, Fernanda Paes Leme reflete sobre maternidade e revela personalidade da filha

Mãe de primeira viagem, Fernanda Paes Leme (41) está radiante com a sua nova fase de vida. Casada com o empresário Victor Sampaio (31), a apresentadora é mãe da pequena Pilar (8 meses) que, apesar da pouca idade, já demonstra ter personalidade marcante.

Em entrevista à Revista CARAS, a atriz define a herdeira como a "criadora do carisma". Mãe coruja, ela conta não ser difícil tirar um riso encantador da bebê, mas pondera sobre o signo de Áries da criança: "Tenho que me preparar".

"Olha, é difícil falar porque a personalidade, às vezes, se esconde nas fases de desenvolvimento de uma criança. Mas Pilar tem o riso fácil, solto. É fácil arrancar um sorriso dela. Além disso, ela é muito falante! Brinco que ela inventou o carisma, mas acho que ela não teria como ser muito diferente disso, não", opina.

Fernanda afirma ser comunicativa e também revela que o marido tem a mesma qualidade. Para ela, Pilar é falante como os pais, algo já notado nos primeiros meses de vida da pequena e encarado com naturalidade.

"Sou falante, Victor também e isso acaba estimulando a comunicação com ela. Mas ela é ariana, né?! Então fica brava quando não consegue fazer algo e até rosna. Tenho que me preparar porque vem aí uma personalidade forte", conta.

Antes de engravidar, a apresentadora congelou os óvulos e passou por um tratamento no endométrio. Apesar das dificuldades, ela conseguiu alcançar a maternidade naturalmente. Hoje mãe de uma menina, ela relembra que o processo não foi fácil.

"Foi doloroso, cansativo. Faz uma bagunça na nossa cabeça, traz esperança e frustração quase que imediatamente. Mas sinto que sou o resultado das experiências que vivo, das escolhas que faço. E todo esse meu desejo de ser mãe, todo o tratamento pelo qual passei para congelar óvulos, para melhorar a qualidade do meu endométrio, tudo isso junto me fez receber a notícia da minha gravidez com ainda mais amor, cuidado e gratidão", conclui.

VEJA PUBLICAÇÃO DE FERNADA PAES LEME:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

