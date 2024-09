Em Mania de Você, Bukassa Kabengele equilibra atuação e música: 'Ar que respiro'

Em entrevista à CARAS Brasil, Bukassa Kabengele, Marcel de Mania de Você, dá detalhes da novela, revela novos projetos e exalta novo trabalho com Gabz

No ar como o solar Marcel, de Mania de Você (Globo), Bukassa Kabengele (51) toma as rédeas de sua carreira com proatividade. "Da República Democrática do Congo para o mundo", como escreve em sua biografia do Instagram, ele se dedica à música com a mesma intensidade e conta que foi através dela que começou a trabalhar com arte.

"A música é o ar que respiro. Ela me conecta com minha espiritualidade e essência, e através dela encontro meu equilíbrio, inclusive para atuar", diz Bukassa Kabengele , em entrevista à CARAS Brasil. "[Equilibrar os dois] é um desafio para o qual estou preparado e me programando para enfrentar. Se não tiver uma atitude proativa, nunca retomarei a música em meio a tantas agendas."

Em paralelo à Mania de Você, o artista lançou a música Brilho da Noite; compôs e interpretou músicas para filmes; fez arranjos e voz para a trilha de um festival de cinema negro em São Paulo; e ainda pensa em retomar OBaile do Bukassa, show que estava ensaiando antes da proposta para a novela.

Já na trama global, ele interpreta o pai adotivo de Viola, protagonista da história. Bukassa afirma que, além da honra de estar na faixa, também encontrou facilidade em repetir pela terceira vez o papel paternal com Gabz (25) —antes, eles atuaram como pai e filha em Amor Perfeito(2023) e no filme Outono, Um Ano Inesquecível, dirigido por Lázaro Ramos (45).

Foto: Globo/Beatriz Damy

"É claro que eu poderia interpretar qualquer outro tipo de personagem com a Gabz, mesmo que não fôssemos pai e filha, mas a vida nos deu essa oportunidade", diz. "Parece que nossos destinos foram selados para que nos encontrássemos profissionalmente, existe uma química e identidade extraordinárias entre nós."

Para o futuro, o ator, músico e produtor não tem planos de ficar longe das telinhas e cinemas. Ele está no elenco de DonaBeja, remake previsto para 2025; nos longas Narciso, de Jeferson De (56), e Malês, dirigido e estrelado por Antonio Pitanga (85); e ainda participou de outro filme dos Estúdios Globo.

"Tem coisas boas chegando", celebra. "Enquanto isso, acompanhem a novela e, para quem ainda não assistiu, estou em O Jogo que Mudou a História (Globoplay) como o personagem Mestre". Abaixo, Bukassa Kabengele fala mais sobre seu personagem na trama das 21h, dá detalhes de sua relação com a música e reflete sobre as redes sociais. Confira trechos editados da conversa.

Como está o coração estando no elenco de Mania de Você?

Primeiramente, preciso dizer que estou muito honrado em fazer parte desse elenco e equipe. Não é todo dia que temos a oportunidade de interpretar personagens em uma obra de João Emanuel Carneiro. Meu lado criança está ansioso e meu coração está batendo a mil. Mas, como um profissional experiente e sabendo da qualidade do trabalho que está sendo feito e entregue por todos os envolvidos —desde a direção, produção, equipe e elenco— estou bastante confiante e curioso para ver como o público vai reagir ao que está sendo preparado. Acredito que será um grande sucesso.

O que podemos esperar de Marcel?

Marcel é um homem íntegro e solar, um pai coruja. Ele se dedicou de corpo e alma para dar educação e dignidade à sua filha adotiva, Viola. É um pai que a preparou para o mundo, dando a ela base e consciência para que seguisse seu destino. Mas, sempre atento, estará por perto para apoiar sua filha no que for preciso, com todas as suas forças. O respeito e o amor prevalecem acima de tudo nessa relação. Marcel e Viola são, na minha opinião, almas que se conhecem de outras vidas e se reencontram neste plano da novela Mania de Você como pai e filha.

Você também está no elenco de Dona Beja. Como foi fazer essa produção?

Foi maravilhoso. Estar nesse elenco me permitiu conquistar novas camadas na minha construção e evolução como ator. Reencontrei colegas que admiro muito, como David Junior, com quem tive uma relação de pai e filho, explorando camadas profundas. Fiz par romântico com uma atriz que respeito e admiro, Deborah Evelyn. Foi um desafio e um imenso prazer fazer parte dessa produção. Estou ansioso para ver o resultado e a recepção do público.

Além da atuação, você também se dedica à carreira musical. Qual a importância da música para você? Ela rendeu até um ensaio inspirado no Rock in Rio...

A música é o ar que respiro. Ela me conecta com minha espiritualidade e essência, e através dela encontro meu equilíbrio, inclusive para atuar. Não preciso necessariamente estar nos palcos com a música, embora também deseje isso. Mas sempre carrego meu violão comigo onde quer que eu esteja. Não toco todos os dias, mas, se alguma ideia surgir, ele estará ao meu lado. Comecei profissionalmente na música 10 anos antes de atuar, aos 16 anos, e, com ela, conheci o Brasil e o mundo, trabalhando com o grupo Skowa e a Máfia de 1986 a 1990, com Marisa Monte em 1992, e com Elba Ramalho por três anos a partir de 1994. Nos anos 2000, fui uma das vozes mais gravadas no mercado publicitário, atuando em campanhas por quase uma década em São Paulo. Resumindo, a música ocupa um enorme espaço na minha vida, ainda desconhecido pelo grande público, que atribui minha imagem exclusivamente ao Bukassa ator. Foi um prazer receber o convite do estilista Hermes Inocêncio para esse ensaio inspirado no Rock in Rio, que me permitiu unir minhas duas grandes paixões: a música e a atuação.

Você é bastante ativo nas redes sociais, compartilhando trabalhos, momentos do dia a dia e até mesmo homenagens! Qual é sua relação com as redes?

Não sou um influenciador; essa é uma categoria de um novo ramo que respeito. Sou apenas uma pessoa do ramo da arte que tenta manter diálogo com seu público de forma honesta e transparente. Aprendo a cada dia e acho que ainda tenho muito a aprender nesse segmento. Meu foco é realmente a dedicação aos meus ofícios como ator e cantor. Fora isso, vou navegando nas redes sociais conforme a vida me leva. Ainda sou um aprendiz na comunicação dentro desse complexo setor.