Bukassa Kabengele exalta mudanças na TV e reforça sua origem: 'Minha alma é africana'

Em entrevista à Revista CARAS, Bukassa Kabengele fala sobre movimento de mudança na TV e relembra suas origens

Ele nasceu na Bélgica, mas se mudou com a família para o Congo, onde permaneceu até os 10 anos de idade, antes de se mudar de vez para o Brasil. Essa bagagem multicultural é o que faz de Bukassa Kabengele (54) um artista tão singular. No ar como Marcel, pai de Viola — papel de Gabz (25) —, na trama global Mania de Você, o ator brinca com o fato de ser a terceira vez em que ele e a atriz vivem pai e filha na ficção! “Já podemos pedir música no Fantástico!”, se diverte ele.

“É muito bom fazer parte de um projeto de tamanha excelência. Investimos numa relação de afeto e amizade entre pai e filha. Tenho um grande carinho e admiração pela Gabz, uma jovem e excelente atriz. A nossa relação é de muito respeito, admiração mútua, parceria e confiança. Compartilhamos visões de mundo no que se refere à negritude e valores culturais”, explica.

Mesmo morando há tantos anos no Brasil, Bukassa nunca esqueceu os valores e a cultura africana, passados de geração para geração. “A minha educação e relação com a família são totalmente africanas. A minha criança interna nunca foi brasileira. Ela me guia em tudo no sentido profundo do meu inconsciente. Trago sequelas de sotaque, de olhar do mundo, de comportamento e movimentos corporais dessa origem. Todas as minhas memórias de infância são do Congo. Minha alma é africana”, avisa o artista.

E essa alma sabe muito bem da importância da busca de mais espaço e protagonismo para artistas negros no audiovisual. Bukassa, claro, se vê totalmente envolvido nessa luta. “Nos três últimos anos, tivemos uma mudança expressiva para melhora em termos quantitativos e qualitativos em papéis com protagonistas negros. Mas tudo isso é ainda muito recente. A realidade do racismo e suas sequelas no Brasil são muito graves, profundas e históricas. Ainda há muito por fazer. A representatividade traz novos olhares e referências, mas precisa estar alinhada a uma educação antirracista, com políticas públicas e ações afirmativas”, pontua.

E não é só o trabalho nas novelas e séries que encanta Bukassa. Desde cedo, ele se apaixonou pela música e já construiu uma longa carreira dedicada às canções. “Costumo dizer que nasci com uma alma de artista. Ainda no Congo, já dançava desde criança. No Brasil, desenhei dos 10 aos 16 anos, mas a música me fisgou logo. Eu comecei tocando violão aos 13 anos e, aos 16, já estava trabalhando profissionalmente”, relembra.

Bukassa chegou a se apresentar cantando e dançando ao lado de grandes ícones brasileiros como Marisa Monte (57) e Elba Ramalho (73), em turnês das artistas passando pela Europa, Estados Unidos, Japão e países africanos. No Brasil, ele teve sucesso na gravação de jingles publicitários e também gravou álbuns em carreira solo, incluindo o disco Mutoto, de 2005, que chegou a vender 200000 cópias na França. “Ando sempre com um violão debaixo do braço. Ultimamente tenho participado cantando em filmes e nas trilhas sonoras dos mesmos. Dá para entender o quanto a música faz parte da minha vida. Eu diria que hoje, apesar da fama como ator por conta da televisão, cinema e streaming, sou igualmente cantor e ator. Divido o amor pelas duas áreas. Não dá para negar que a música equilibra a minha alma”, festeja Bukassa.

Para o futuro, ele sonha com mais e mais novidades. “Eu quero seguir minha carreira artística com dignidade e viver novos desafios”, conclui ele, com as artes pulsando em suas veias.

FOTOS: CARAS Brasil