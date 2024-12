Eliana vaza bastidores de The Masked Singer Brasil e antecipa novidades

A apresentadora Eliana, que estará à frente da 5º temporada do The Masked Singer Brasil, expõe informações importantes da nova edição em vídeo nas redes sociais

A apresentadora Eliana Michaelichen é a substituta da cantora Ivete Sangalono comando do programa The Masked Singer Brasil na 5º temporada. Após deixar o SBT, a celebridade vai brilhar no reality show musical.

Ansiosa com a estreia marcada para janeiro, a mãe de Manuela e Arthur antecipou algumas novidades sobre a competição com famosos fantasiados da Globo.

“Esse palco tem pelo menos 4 entradas e a grande novidade desse ano, em comemoração aos 60 anos da TV Globo, é essa entrada aqui. Esse Globo personalizado”, contou em vídeo publciado em seu perfil no Instagram nesta terça-feira, 3.

Seguindo com as surpresas da próxima edição, a loira dos dedinhos continuou: “Tem um canhão que me segue durante a apresentação, só que não é mais uma pessoa que fica atrás do canhão. Tem uma tecnologia que fica dentro da minha roupa, para que o canhão não me perca. Então isso é muito novo!”.

E prosseguiu: “Eu nunca tive um canhão como esse aqui, com essa tecnologia toda. Então vou guardar aqui e a luz vai estar o tempo inteiro, com o canhão focado, por causa desse sensor. Interessante, né?”, completou a nova queridinha do pedaço.

"Tem uma outra curiosidade com o meu microfone branco e que está aqui como de costume, porém, ele tem algo a mais. Vou explicar para vocês! Tem um botãozinho aqui ó, que quando eu quero falar sem que ninguém me ouça e só o diretor, eu aperto esse botãozinho. Então, quando quero falar para o público, para quem está em casa, é aqui. E com o diretor, eu aperto aqui”, encerrou.

Confira, abaixo, o vídeo repleto de novidades sobre 5º temporada do talent show The Masked Singer Brasil publciado por Eliana:

Nova temporada!

Tatá Werneck, Belo, Sabrina Sato e Tony Ramos farão parte do júri na nova temporada. Kenya Sade ocupa o posto de co-apresentadora, dando suporte para Eliana e interagindo com a plateia, fazendo as apostas sobre os mascarados.

Sem segurar a inquietação com o lançamento do talent show, a ex-SBT ainda adicionou: “Me encanta o esforço de cada personagem que pisa nesse palco e a gente vai pegando um carinho por eles, porque a gente vê ali que são celebridades de várias áreas. Eles não falam nada para gente, é um negócio”.