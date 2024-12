Eliana confessa desejo de mudança com a maturidade: 'Tenho isso no meu DNA'

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, Eliana revela como lida com a maturidade e fala sobre transformações ao longo da carreira

A maturidade chegou na vida de Eliana (52) trazendo um desejo de inovação muito grande. Como resultado, o último ano da apresentadora foi intenso, transformador e, acima de tudo, provou sua coragem e a força para reinventar a própria história. Em entrevista à Revista CARAS, a comunicadora confessa sobre as transformações após os 50 anos: "Tenho isso no meu DNA".

Definitivamente, foi um ano de renovações para a apresentadora, que, agora, chega à reta final de 2024 com saldo para lá de positivo, tanto na carreira quanto em sua vida pessoal. Eliana revela que a maturidade trouxe esse sentimento de inovação, mas analisa que sempre buscou por novidades.

"Os 50 anos me trouxeram um desejo de inovação, mas se você for observar ao longo dos meus anos de carreira, de tudo que já vivi e todas as transições que eu me permiti fazer, faço um balanço de que eu gosto de inovar. Eu acho que tenho isso no meu DNA", declara.

Apesar de ter no DNA esse anseio por mudanças, Eliana confessa que sente um certo receio em mudar: "Eu penso: que delícia poder ter novos desafios e fazer coisas diferentes depois de tantos anos de carreira. Sempre dá aquele friozinho na barriga e é isso que me motiva".

"Se a gente esperar que tudo fique perfeito para fazer mudanças na vida, a gente fica estagnado. Eu gosto do processo, nada vem pronto. E esse processo é interessante de se viver. Não é só o resultado final e aquilo que você sonha. Viver o passo a passo, mesmo com medo, é muito enriquecedor do ponto de vista humano, seja no profissional ou no pessoal. Vai viver, Eliana, vai ser feliz, se joga e se realiza", finaliza a apresentadora Eliana.

