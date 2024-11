É oficial! Eliana celebra sua estreia em programa na Globo: ‘Emocionada'

Na noite desta quinta-feira, 28, Eliana comandou o seu primeiro programa na Globo depois de sua mudança de emissora: ‘Público de pertinho’

A apresentadora Eliana fez a sua estreia oficial no comando de um programa na telinha da Globo. Depois de brilhar na TV fechada, ela comandou o seu primeiro programa na TV aberta desde que saiu do SBT no meio do ano e ficou emocionada.

Na noite desta quinta-feira, 28, Eliana dividiu o palco com Paulo Vieira no programa Vem Que Tem, no qual mostraram as ofertas de Black Friday. Logo no início da atração, eles comentaram sobre esta ser a estreia dela na Globo depois da contratação há alguns meses.

"Quando eu estou com o meu público de pertinho, é bom demais. Eu me sinto em casa. Real, eu fico muito emocionada com este carinho. Emoção pura”, disse ela.

Antes do Vem Que Tem, Eliana já está no ar como apresentadora do Saia Justa, no GNT, e também já começou a gravar o The Masked Singer Brasil, que estreia em 2025.

Eliana exibe corpaço

A apresentadora Eliana surpreendeu seus seguidores nesta quinta-feira, 28, ao mostrar como estava curtindo o sol no Rio de Janeiro. Com uma foto na piscina, a loira deu um show de beleza e impressionou com seu físico atual.

Usando um biquíni sem alça, a ex-SBT se esticou na beira da piscina para renovar o bronzeado e aproveitou o registro deslumbrante para avisar sobre o programa especial que comandará na Globo. Ostentando sua barriga sarada e pernas torneadas, ela não passou despercebida.

"Me energizando para a estreia na TV Globo. Hoje depois da Novela Mania de você, espero vocês no programa “Vem Que Tem” com as melhores ofertas da Black Friday. Eu e o querido Paulo Vieira", escreveu na legenda o aviso.

Nos comentários da publicação, a artista recebeu vários elogios. "Maravilhosa", disse o cantor Belo. "Um tiro na cara da sociedade toda essa riqueza… um corpo é um corpo", admiraram outros a forma da loira.