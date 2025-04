Atriz de Ainda Estou Aqui, Pri Helena exalta conquistas profissionais: 'Momento lindo'

Em entrevista à Revista CARAS, durante a Ilha de CARAS, Pri Helena fala sobre seus voos inéditos que ampliam as rotas em sua carreira

Para coroar fases especiais, nada melhor do que festejar com estilo. Pela primeira vez na Ilha de CARAS by GAV Resorts, Pri Helena (32) se orgulha do sucesso de Cacá, personagem da global Volta por Cima, e de ter atuado em Ainda Estou Aqui, longa brasileiro vencedor do Oscar.

"Vivo um dos momentos mais legais da minha vida. A novela foi um presente. Um personagem desafiador. Ela tem muitas camadas, é um momento muito lindo", explica Pri Helena , em entrevista à Revista CARAS durante o evento especial.

A atriz esteve em Los Angeles na época do Oscar e se emociona ao lembrar da reação do público. "É uma coisa única. Um grande sonho. Além de ser um filme vencedor do Oscar, é um filme político, importante para a consciência brasileira", opina ela, que no longa deu vida a Zezé. "Foi uma catarse quando anunciaram o Oscar. Seu corpo não sabe como reagir. Pensamos em como estávamos fazendo outras pessoas felizes, o Brasil todo parou", festeja ela.

Leia também: Ator, Vitor Sampaio celebra parceria com Pri Helena nos bastidores da novela Volta por Cima: 'Amizade que reflete na tela'

Para o futuro, Pri sonha com novas oportunidades. "A minha vida mudou, mas na nossa profissão precisamos estar sempre correndo atrás. A gente está colhendo, mas precisamos continuar plantando", conclui a artista.

A atriz Pri Helena dá vida a Cacá de Volta por Cima e Zezé de Ainda Estou Aqui, sucessos da televisão e do cinema ao longo do último ano.

Leia mais em: Em Volta por Cima, Roxelle deixa Chico para trás e assume novo amante; saiba quem e recorde trama da novela

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE PRI HELENA EM SEU PERFIL OFICIAL DO INSTAGRAM: