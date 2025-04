Diogo Almeida faz balanço de sua intensa estada no BBB: 'Grande presente'

Em entrevista à Revista CARAS durante a Ilha de CARAS, Diogo Almeida exalta elo com a família e traça planos ousados para o futuro

Seja na casa mais vigiada do Brasil ou na Ilha de CARAS by GAV Resorts, Diogo Almeida (40) gosta de estar sempre perto da família. No BBB 25, participou ao lado da mãe, Vilma (68). Já na viagem para Angra dos Reis, convidou o pai, Carlos Alberto.

"São aqueles momentos que ficam guardados em uma caixinha especial. Fico feliz em vê-lo feliz. Foi especial!", comemora o ator sobre a experiência na Ilha. Dono de participação marcante na reality, ele festeja o contato com os fãs, fala sobre o confinamento e sonha alto para o futuro.

"É como receber um grande presente que se renova a cada novo dia. Tenho recebido muito carinho por onde passo", avisa Diogo Almeida , em entrevista à Revista CARAS, durante sua experiência na Ilha de CARAS by GAV Resorts.

Leia também: Diogo Almeida revela próximos passos com Aline após eliminação do BBB: 'Já tô com o contato'

Qual balanço você faz da experiência do BBB na sua vida e para sua carreira?

Pensei muito antes de aceitar o convite. Mas senti no meu coração que era para eu ir, ainda mais tendo a oportunidade de levar a minha mãe, realizando um sonho dela. Além de ser uma oportunidade de proporcionar a mim e a meus pais mais qualidade de vida e um pouco mais de conforto, porque eles merecem muito.

Conseguiu entrar em contato com os colegas de confinamento aqui fora? Como acha que essas relações vão se manter, especialmente com a Aline?

Encontrei com a Eva algumas vezes, conversei com João Gabriel por telefone e também já conversei com a Aline. Nós nos ouvimos e tivemos uma conversa saudável e importante. Tenho muito carinho e respeito por ela e vejo que ela também tem por mim. O que a gente viveu na casa foi muito forte e especial. Torço muito por ela. O importante é seguirmos bem, independentemente da configuração. Eu sou a favor do que nos fará mais felizes. Vamos aguardar!

Se arrepende de algo que tenha feito ou deixado de fazer lá dentro? Sente que errou em algum momento?

Não me arrependo. O que eu me arrependi, pedi desculpas lá dentro da casa. Eu tenho o hábito de fazer um balanço do dia que passou antes de dormir. É natural que, em algum momento, a gente erre. Quando percebo que isto aconteceu, procuro cuidar para não cometer o mesmo erro.

Como foi viver essa experiência ao lado da sua mãe? Como sente que a relação de vocês se transformou?

Foi especial. Estamos fazendo história. Foi precioso viver tudo isso ao lado dela. Nós sempre tivemos uma ótima relação. Somos muito amigos, mas essa experiência no BBB fortaleceu e somou ainda mais a nossa ligação. Só quem vive o reality sabe o que é ter essa experiência e pode mensurar os atravessamentos que temos lá dentro. Entrar com a Vilmoca foi especial e importante.

O que tem planejado daqui para frente?

Pretendo seguir na teledramaturgia, dando vida a novos personagens. Quero seguir em paralelo na área da comunicação e realizando projetos em que a Psicologia, a minha outra carreira, esteja presente. A ideia é que o psicólogo siga vivo na minha vida. Não vou seguir realizando atendimentos individualizados, mas quero fazer parte de alguns projetos na área.

Qual grande sonho ainda quer realizar?

Sonho em ser protagonista de uma novela das 9. Também sonho em fazer um vilão em um folhetim. Desejo fazer mais filmes, séries, novelas e também trabalhar na área da comunicação, ter um programa de televisão. Além disso, sonho há alguns anos em ter a Casa Diogo Almeida, uma casa que vai oferecer atendimentos especializado para crianças com autismo e para as suas mães.

Leia mais em: Diogo Almeida abre o jogo sobre planos fora do BBB 25: 'Foi suado fazer a faculdade'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE DIOGO ALMEIDA EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: