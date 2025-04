William Bonner tieta famosos na comemoração dos 60 anos da Globo

O jornalista William Bonner tirou fotos com vários famosos que marcaram presença na festa que celebra os 60 anos da TV Globo

Na noite desta segunda-feira, 28, acontece a celebração dos 60 anos da TV Globo no Rio de Janeiro, e William Bonner aproveitou para tietar os famosos que marcaram presença no evento.

Em sua rede social, o âncora do Jornal Nacional postou fotos com diversos artistas, entre eles, o cantor Zeca Pagodinho, a cantora Iza, os atores Isadora Cruz, Sheron Menezzes, Lucio Mauro Filho, Luiz Miranda.

Bonner também surgiu sorridente com as ginastas Daiane dos Santos, Jade Barbosa, Flávia Saraiva, Rebeca Andrade, Lorrane Oliveira e Júlia Soares, além dos jornalistas Luiz Roberto, Márcio Bonfim e André Gallindo.

Os internautas ficaram empolgados com os registros. "Só os feras", disse um seguidor. "Amo a instituição 'tio tiete'", confessou outra. "O bom dele é que ele nem espera tanto pra começar a tietagem", observou uma fã. "Tio Bonner fã ataca novamente", comentou mais uma.

Confira:

William Bonner revela o desejo de parar de trabalhar no Jornal Nacional

O apresentador William Bonner refletiu sobre o seu futuro. Em entrevista no programa Conversa com Bial, da Globo, ele contou que pretende parar de trabalhar no Jornal Nacional no futuro, mas ainda sem uma data definida. Porém, o jornalista disse que não vai se aposentar, já que não pretende parar de trabalhar.

Ao ser questionado se busca por 'sombra e água fresca', ele afirmou: "Eu tenho planos, sim! Para quando é, que não posso dizer e também não vou dizer que será de sombra e água fresca, porque eu tenho um exemplo na minha família. Meu pai trabalhou muito. Médico, empregos diversos, consultório particular, etc. Aí em um dia ele decidiu: 'Não dá mais! Eu preciso parar, eu estou ficando louco'. E ele mergulhou em um processo de envelhecimento acelerado quando parou, porque parou de uma vez. Então é até uma questão de saúde mental", disse ele. Saiba mais!

