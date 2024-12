Eliana adianta novidades do novo programa no GNT: 'Foi desafiador'

Em janeiro, Eliana assume o especial 'Casa de Verão da Eliana', no GNT; em entrevista exclusiva à Revista CARAS, ela adianta sobre este projeto

Recém-contratada pela Globo, Eliana (52) chegou com o pé direito na emissora! No comando do Saia Justa, no GNT, ela também se prepara para mais uma novidade no mês de janeiro, onde assumirá o especial Casa de Verão da Eliana, também no canal por assinatura. Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, a apresentadora adianta as novidades desse projeto: "Foi desafiador".

No Casa de Verão da Eliana, com estreia prevista para janeiro, na programação do GNT, o público poderá acompanhar a apresentadora durante as férias, na companhia da família e de amigos, em uma casa de praia em Angra dos Reis, no litoral fluminense.

Eliana adianta as novidades do especial de verão: "Além da fotografia linda, da natureza e do visual, as pessoas vão ficar encantadas com as histórias. É um momento de conexão, reflexão, para a gente pensar e se divertir".

"Tem convidados queridos, como a Fátima Bernardes, Xuxa, Claudia Raia... Em Angra, as mudanças climáticas são intensas, está sol, chove, esfria, abre o tempo de novo... foi desafiador. Cada episódio é um assunto e vamos respeitar a história do convidado. É como se eu recebesse as pessoas na minha casa. Tem culinária também e vou até para a cozinha!", revela.

No Casa de Verão da Eliana, a apresentadora comprova que é uma profissional versátil e mostra todo o seu talento na cozinha. Ela confessa que aprendeu a cozinhar com a mãe e sua gastronomia é elogiada pelos filhos.

"Minha mãe me ensinou a fazer de tudo um pouco. Se precisar, eu limpo e vou, sim, para a cozinha.

Quando faço a comida, as crianças adoram, falam que é a melhor comida do mundo! Sei me virar!", finaliza a apresentadora Eliana.

