Rei Charles se torna garoto-propaganda e destaca sua paixão pela música

Em ação inusitada, Rei Charles III aparece como garoto-propaganda em ação de aplicativo de música e promete revelar sua playlist

O Rei Charles III surgiu em uma ação diferente. Acostumado a apenas marcar presença em eventos oficiais da realeza, ele abriu uma exceção e virou garoto-propaganda por um dia. Ele participou de um vídeo em parceria com o aplicativo de música Apple Music para divulgar o Dia da Commonwealth, que é a celebração das nações parceiras do Reino Unido, como Austrália, Canadá, Índia e Quênia. A data acontece na próxima segunda-feira, 10, e ele já iniciou a divulgação em um vídeo inusitado.

O monarca apareceu em um vídeo para contar que vai revelar sua playlist favorita para vários momentos da vida. A lista de músicas será divulgada na Apple Music na segunda-feira e ele escolheu canções que representam cada uma das nações que fazem parte da Commonwealth.

No vídeo, Charles apareceu em seu escritório no Palácio de Buckingham e falou sobre a importância da música em sua vida. “Ao longo da minha vida, a música significou muito para mim. Sei que também é o caso de muitas pessoas. Ela tem a capacidade notável de trazer memórias felizes de volta das áreas mais profundas de nossa memória, de nos confortar em momentos de tristeza e de nos levar a lugares distantes. Mas, talvez, acima de tudo, ela possa elevar nossos espíritos a tal ponto e ainda mais quando nos reúne em celebração. Em outras palavras, a música nos traz alegria”, declarou.

Na playlist do rei, o público também poderá ouvir breves comentários dele sobre seus encontros com os artistas da canções e curiosidades.

Rei Charles III ainda não terminou o tratamento contra o câncer

O Rei Charles III luta contra o câncer há quase um ano. Ele foi diagnosticado no início de 2024 e logo começou o seu tratamento contra o tumor, mas não revelou detalhes sobre a localização do câncer. Agora, o Palácio Real informou que o tratamento do monarca ainda não chegou ao fim e continuará em 2025.

Em um pronunciamento oficial, a realeza contou que o rei segue lutando contra a doença, mas que a perspectiva é boa. “Seu tratamento tem caminhando em uma direção positiva e, como uma condição controlada, o ciclo de tratamento continuará no próximo ano”, informaram.

A notícia veio acompanhada da informação de que o Rei manterá os seus compromissos públicos e as viagens agendadas, inclusive para o exterior.

