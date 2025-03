BBB 25: Diego Hypolito discorda de voto em sister: 'Minha fala tem importância'

Diego Hypolito conversou com Guilherme sobre a formação do próximo paredão e não concordou com a sugestão de voto do brother

Diogo Hypolito e Guilherme conversaram sobre jogo nesta quarta-feira, 12. Após o fisioterapeuta contar que pretende votar em Gracyanne Barbosa e especular que ela seja eliminada se for para o paredão, o ginasta confessou que não pretende votar na musa fitness no momento.

O genro de Delma argumento que se o ex-atleta não votar na famosa, é provável que ele coloque dois membros do Quarto Anos 50 em risco. O brother ainda aconselhou o colega de confinamento a conversar com a Camarote e explicar a situação.

"Mas, por exemplo, se a gente não ganha a liderança, eu não concordo em votar na Gra. Eu não acho justo", opinou o irmão de Daniele Hypolito. "Eu, no caso, preciso ser coerente com as coisas que eu falo. Eu já tinha deixado claro, inclusive para ela, que minha ordem de votação seria essa. Então eu não vou voltar atrás", responde Guilherme, ressaltando que poderia mudar de ideia caso acontecesse alguma situação diferente no jogo.

"A gente vai precisar sentar todo mundo e conversar para ver como vai ser essa questão de votação", sugeriu o pernambucano. "Eu não acho coerente da minha parte, se a gente pode colocar uma segunda opção, a minha fala também tem importância. Então, por mais que você já tenha tido uma conduta de pensamento, eu acho que também tem que colocar a minha conduta de pensamento em pauta", argumenta Diego.

Aline define próximo alvo caso conquiste a liderança da semana

Nesta quarta-feira, 12, Aline Patriarca compartilhou que já definiu seu próximo alvo no BBB 25: a musa fitness Gracyanne Barbosa. A sister, que está focada em conquistar a liderança da semana, ficou incomodada com as falas da ex-mulher de Belo e pretende colocá-la no Paredão com a ajuda de Vitória Strada.

Tudo começou na cozinha da casa, quando Gracyanne reagiu de forma negativa à sugestão de almoço feita por Vitória, chegando a dar uma resposta ríspida à atriz. Depois de ceder, a artista decidiu desabafar com Aline, que se colocou ao lado da amiga e classificou a fala de Gracyanne como "nitidamente maldosa". Saiba mais!

